سلوت: الخبرة ربما تعزز فرص ليفربول للفوز بمزيد من الألقاب

لندن: نفى مدرب ليفربول أرني سلوت، المدير الفني لفريق ليفربول، التلميحات التي تشير إلى أن التوتر بدأ يؤثر على فريقه، معربا عن اعتقاده بأن لاعبيه لديهم الخبرة للتعامل مع ضغوط المنافسة على الألقاب.

وحقق ليفربول فوزا صعبا 2 / 1 على ضيفه وولفرهامبتون “المتعثر”، أول أمس الأحد، ببطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث عانى الفريق الأحمر من خطر التفريط في تقدمه 2 / صفر خلال الدقائق الـ25 الأخيرة من عمر اللقاء، لاسيما بعدما قلص منافسه الفارق.

وتوج سلوت بلقب الدوري الهولندي مع فريقه السابق فينورد روتردام قبل عامين، لكنه يتولى قيادة مجموعة من اللاعبين سبق لهم الفوز بلقب الدوري الإنكليزي عام 2020، بعدما رحل لتدريب ليفربول في الصيف الماضي.

ويضم ليفربول في صفوفه عددا من اللاعبين الذين توجوا باللقب المرموق قبل 5 أعوام من بينهم المصري محمد صلاح والهولندي فيرجيل فان دايك، والبرازيلي أليسون بيكر، الذي يمتلكون الخبرة لقيادة الفريق للذهاب إلى بر الأمان في الأوقات العصبية.

وقال سلوت في مؤتمر صحافي عقده اليوم الثلاثاء: “اعتقد أنه من المفيد دائما أن تكون قد مررت بتلك التجربة بالفعل، لا ينطبق الأمر علي فقط بل أيضا على اللاعبين”.

وأوضح المدرب الهولندي “بخلاف تتويج أولئك اللاعبين بالدوري الإنكليزي من قبل، فإن الكثير منهم اعتاد خوض مباريات كبيرة في مسيرتهم الرياضية مع المزيد من الضغط، حيث فاز أليكسيس ماك أليستر بكأس العالم”.

ويحل ليفربول ضيفا على أستون فيلا غدا الأربعاء، في مباراة مقدمة من المرحلة الـ29 للدوري الإنكليزي الممتاز، الذي يتربع الفريق الأحمر على صدارته بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أرسنال.

وستكون الفرصة مواتية أمام ليفربول، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، لتوسيع الفارق الذي يفصله عن أرسنال إلى 10 نقاط، حال حصوله على النقاط الثلاث أمام أستون فيلا.

وحال حدوث ذلك، سيكون هذا أكبر فارق لليفربول على أقرب ملاحقيه منذ تتويجه بالدوري لأول مرة منذ 30 عاما عام 2020، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وبخلاف صدارته للدوري الإنكليزي الممتاز، صعد ليفربول للمباراة النهائية لكأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة، حيث يواجه نيوكاسل يونايتد على ملعب (ويمبلي) العريق بالعاصمة البريطانية لندن الشهر المقبل.

كما صعد الفريق لدور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تربعه على قمة ترتيب مرحلة الدوري للمسابقة القارية.

(د ب أ)