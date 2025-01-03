سلوت: مركز يونايتد في ترتيب الدوري الإنكليزي لا يعكس مدى جودته

ليفربول: يعتقد أرني سلوت مدرب ليفربول أن مانشستر يونايتد المتعثر يقدم أداء أفضل بكثير من مركزه في جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم مؤكدا أنه لا يعتزم إراحة أي لاعب عندما يتقابل الفريقان بعد غد الأحد على ملعب آنفيلد.

ويتصدر ليفربول المسابقة برصيد 45 نقطة وله مباراة مؤجلة عن بقية الفرق المنافسة على اللقب.

ويتقدم ليفربول بفارق ست نقاط عن أرسنال صاحب المركز الثاني، بينما يحتل يونايتد، الذي خسر خمس من آخر ست مباريات له بالدوري، المركز الرابع عشر برصيد 22 نقطة.

ورغم أن يونايتد لم يعد بنفس القوة التي كان عليها في عهد أليكس فيرجسون، فإن سلوت اندهش بعد سؤال عما إذا كان يخطط لإراحة لاعبيه الأساسيين في مباراة الأحد.

ورد قائلا “لا، بالطبع لا.

“بالنسبة لي، يملك يونايتد تشكيلة أفضل كثيرا من موقعه في جدول الترتيب. قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتمكن (المدرب) روبن أموريم من استخراج أفضل ما لدى لاعبيه لكنهم أفضل كثيرا عما يظهره الترتيب”.

ورغم أن سلوت لا يتوقع عودة المدافع جو جوميز قريبا بعد تعرضه لإصابة خلال فوز الفريق 5-صفر على وست هام يوم الأحد الماضي كانت هناك بعض الأخبار الجيدة بشأن عودة كونور برادلي وإبراهيما كوناتي للتدريبات.

وقال سلوت “جو ليس في حالة جيدة فيما يتعلق بإصابته وسيبتعد عن الملاعب لعدة أسابيع. سيتدرب كونور وإبراهيما معنا اليوم لأول مرة. لقد عملا بجد للعودة إلى الفريق. والخطوة التالية هي كيفية تعاملهما مع التدريبات الجماعية”.

وراوغ سلوت بذكاء الأسئلة التي تتعلق بمستقبل ترينت ألكسندر-أرنولد وسط تكهنات حول انتقاله المحتمل إلى ريال مدريد.

وقال “أستطيع أن أخبرك أنه سيلعب يوم الأحد وأتمنى أن يقدم نفس الأداء الذي قدمه خلال النصف الأخير من العام الماضي. قدم مباراة رائعة ضد وست هام. أراه يتدرب بقوة كل يوم”.

(رويترز)