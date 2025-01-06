سلوت يدافع عن ألكسندر-أرنولد بعد أداء باهت أمام يونايتد

ليفربول: د افع أرنه سلوت مدرب ليفربول عن ترينت ألكسندر-أرنولد الذي تعرض لانتقادات لاذعة بعد التعادل 2-2 مع مانشستر يونايتد، الذي يقع في منتصف جدول الترتيب، اليوم الأحد وهي النتيجة التي بدت وكأنها “خسارة نقطتين” لمتصدر الدوري الإنكليزي الممتاز.

وتفوق ثنائي يونايتد برونو فرنانديز وديوغو دالوت على مدافع ليفربول، الذي ارتبط في الآونة الأخيرة بالانتقال إلى عملاق إسبانيا ريال مدريد، في أغلب فترات المباراة ولم يتردد قائد يونايتد السابق روي كين في توجيه الانتقادات له.

وقال كين في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس: “نتحدث عن مدى تألق ترينت في الهجوم، لكن ترينت دافع اليوم. يا إلهي، الأمر أشبه بتصرفات تلاميذ المدارس. هناك حديث عن انتقاله إلى ريال مدريد، والطريقة التي يدافع بها تعني أنه سينتقل إلى ترانمير روفرز (الذي يلعب في دوري الدرجة الرابعة بإنكلترا) بعدها. عليه أن يتحسن”.

وعندما سُئل عما إذا كان ألكسندر-أرنولد مشغول بالأحاديث حول عقده، الذي من المقرر أن ينتهي في نهاية الموسم، قال سلوت: “أنا لا أؤمن بهذه الأشياء”.

وأضاف: “أعتقد أن تسعة من كل عشرة أشخاص سيقولون لك إن ذلك أثر عليه، لكنني واحد من العشرة الذين يقولون لك إن ذلك لم يؤثر عليه. ما أثر عليه هو أنه اضطر إلى اللعب على برونو فرنانديز وديوغو دالوت، وهما لاعبان أساسيان في تشكيلة البرتغال، وهما رائعان للغاية”.

وتابع: “لدينا لاعب رائع هنا وهو ديوغو جوتا، وهو لا يلعب حتى مع منتخب البرتغال. لذا فإن هذا يخبرك بمدى جودة مانشستر يونايتد. ربما يخبرك الجميع أن الأمر يتعلق بالشائعات. لكن رأيي مختلف”.

ورد نادي ترانمير روفرز على تعليقات كين بمنشور ساخر على “إكس”، كتب فيه “ترينت إلى ترانمير، روي؟ لا، نحن بخير، شكرا”.

(رويترز)