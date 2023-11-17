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سليماني الهداف التاريخي لمنتخب الجزائر ينتصر للشعب الفلسطيني ـ (صور وفيديو)

17 - نوفمبر - 2023

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الجزائر: أصر إسلام سليماني، مهاجم المنتخب الجزائري لكرة القدم على الاحتفال بهدفه في مرمى منتخب الصومال في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، برفع علم فلسطين عاليا، في موقف تضامني لافت مع الشعب الفلسطيني على خلفية الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة .

وسجل سليماني الذي حل بديلا لزميله بونجاح، الهدف الثالث للمنتخب الجزائري في الدقيقة 80 برأسية بعد ركنية دقيقة من البديل الآخر أدم وناس، ليصل بذلك إلى هدفه الدولي .44

وبعد احتفال قصير مع زملائه بالهدف، طلب سليماني، من الجماهير العلم الفلسطيني، ليستعرضه بشكل واضح أمام المصورين وعدسات الكاميرا.

من جهة أخرى، رددت الجماهير الجزائرية التي توشحت بالأعلام الفلسطينية والكوفية، هتافات داعمة للشعب الفلسطيني منها :” فلسطين الشهداء”.

وفاز المنتخب الجزائري على ضيفه منتخب الصومال 1/3، ليتصدر مؤقتا المجموعة السابعة فارق الأهداف عن منتخب موزمبيق الذي تغلب في وقت سابق من اليوم الخميس، على مضيفه منتخب بوتسوانا 2/3.

(د ب أ)

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  1. يقول جيرار فوري:
    نوفمبر 17, 2023 الساعة 1:12 م

    أقل الايمان لمساعدة فلسطين في انتظار ردة فعل لاعب آخر في اي ملعب عربي

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    1. يقول م. نوميديا:
      نوفمبر 17, 2023 الساعة 4:50 م

      جميل و اتمنى ان يرفع العلم الفلسطيني مرة أخرى عندما يسجل هدف اخر مع فريقه في البطولة البرازيلية اين يلعب حاليا شكرا

    2. يقول Nabil Bahij:
      نوفمبر 17, 2023 الساعة 11:00 م

      وما الفائدة من رفع أعلام فلسطين في مباريات كرة القدم.

    3. يقول التطبيع جريمة:
      أبريل 21, 2024 الساعة 3:47 م

      شتان بين من يرفع علم فلسطين و بين من يرفع علم الصهاينة عبر السفارات و القنصليات..زد على هذا ان الرئيس البرازيلي شخصيا قد رفع العلم الفلسطيني الشهر الفارط مدافعا عن فلسطين .بينما خذلها اقرب الناس اليها….

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