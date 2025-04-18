سليمان عيد يُفارق الحياة بعد أزمة صحية مفاجئة

“القدس العربي”: توفي الفنان المصري سليمان عيد إثر تعرّضه لأزمة صحية مفاجئة عن عمر ناهز 64 عاماً.

وأعلنت زوجة الممثل الراحل عن الخبر الحزين، كما نعاه نجله بكلمات مؤثرة، وتم تحديد موعد الجنازة بعد صلاة اليوم الجمعة في أحد مساجد مدينة الشيخ زايد.

واشتُهر سليمان عيد بالأدوار الكوميدية، وقدّم عشرات الأعمال للسينما والتلفزيون.

وكان دوره في فيلم “الإرهاب والكباب” عام 1992 بمثابة انطلاقته الفنية، اشترك بعد ذلك في أفلام: “طيور الظلام” و”النوم في العسل” و”همام في أمستردام” والعديد من الأعمال، ليبلغ رصيده حتى الآن أكثر من 150 عملاً فنياً متنوعاً ما بين مسرحيات وأفلام سينمائية ومسلسلات وبرامج تلفزيونية، بحسب مجلة لها.