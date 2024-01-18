سياسة | دولي | إيران

إيران: صواريخ من باكستان أصابت قرية حدودية وقتلت 7 على الأقل- (فيديوهات)

منذ 45 دقيقة

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طهران: سُمع دويّ انفجارات عدّة صباح الخميس في جنوب شرق إيران المضطرب، بعد يومين على تنفيذ طهران ضربات ضدّ “أهداف إرهابيّة” في باكستان.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانيّة الرسميّة (إرنا) عن مسؤول في محافظة سيستان بلوشستان قوله إنّ دويّ “انفجارات سُمع في مناطق عدّة بمحيط مدينة سارافان”.

وقالت وزارة الخارجيّة الباكستانيّة في بيان إنّ “باكستان نفّذت هذا الصباح سلسلة ضربات عسكريّة منسّقة جدا ودقيقة ضدّ ملاذات إرهابيّة في محافظة سيستان بلوشستان الإيرانيّة”، مضيفةً أنّ “عددا من الإرهابيّين قد قُتِلوا”.

 وأعلن مسؤول استخباري باكستاني أنّ الجيش الباكستاني نفّذ ضربات خلال الليل في إيران.

وقال المصدر الاستخباري الكبير غير المخوّل تقديم معلومات لوسائل الإعلام “يمكنني فقط أن أؤكّد أنّنا نفّذنا ضربات ضدّ مجموعات مُسلّحة مناهضة لباكستان استُهدِفَت داخل إيران”، مضيفا أنّ بيانا حكوميا سيصدر في وقت لاحق.

ونقلت وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء عن مسؤول أمني في سيستان بلوشستان أن عدة صواريخ أطلقت من اتجاه باكستان أصابت قرية حدودية، وقتلت 7 أشخاص.

وأضاف المسؤول أن ثلاث نساء وأربعة أطفال على الأقل لقوا حتفهم في أحد الانفجارات، موضحا أنهم لم يكونوا مواطنين إيرانيين.

(وكالات)

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