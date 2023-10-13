تل أبيب: زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه اعترض ، ليل/الجمعة/السبت، هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا (شمال) وفق بيان صدر عن الجيش.

وجاء في البيان: “متابعة للأنباء عن سماع دوي انفجارات في سماء حيفا، اعترضت قوات الدفاع الجوي هدفين مجهولين فوق مدينة حيفا، دون تفعيل صافرات الإنذار”.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلي الرسمية أنّ الجيش يشتبه بتسلل طائرة مسيرة إلى مدينة حيفا.

ودوت صافرات الإنذار أكثر من مرة منذ صباح أمس (الجمعة) في المناطق الشمالية.

وفي وقت سابق الجمعة، أطلقت حركة “حماس” الجمعة، الصاروخ الأبعد مدى بتاريخها، ليصل شمال “إسرائيل” قبل أن يتم اعتراضه بعد دوي صافرات الإنذار في مناطق شمالية عدة.

وكانت صافرات الإنذار دوّت في مناطق عدة شمال “إسرائيل”، بما فيها منطقة الجليل ومدينة صفد.

وفجر السبت، أطلقت حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى”، ردا على “اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة”.

في المقابل، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية “السيوف الحديدية”، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

(الأناضول)