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سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق- (فيديو)

26 - أكتوبر - 2024

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دمشق: تصدت الدفاعات الجوية “لأهداف معادية” في سماء محيط العاصمة دمشق فجر السبت، على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) التابعة للنظام السوري، فيما تشن إسرائيل ضربات على إيران.

وأضافت الوكالة “وسائط دفاعنا الجوية تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق”، متحدثة عن “سماع دوي انفجارات في سماء محيط دمشق يجري التحقق من طبيعتها”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري قوله إن “العدو الإسرائيلي شن عدوانا جويا بدفعات من الصواريخ من الجولان المحتل ولبنان”.

وأضاف المصدر أن الهجوم استهدف بعض المواقع العسكرية في المنطقة الجنوبية والوسطى.

(وكالات)

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