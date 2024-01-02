سماع دوي انفجارات في كييف وأوكرانيا تحاول صد هجوم بمسيّرات

كييف: سُمع دويّ انفجارات في كييف الثلاثاء، في وقتٍ كانت أوكرانيا تحاول صدّ هجوم بمُسيّرات على عاصمتها، حسبما أفاد مسؤولون.

ورفع الجيش الأوكراني حال التأهّب الجوّي الثلاثاء، محذرا من وجود تهديد بضربات صاروخيّة روسيّة.

وقالت القوّات الجوّية الأوكرانيّة على تلغرام “خطر صاروخي في المناطق التي صدر فيها إنذار جوّي! تهديد بإطلاق صواريخ كروز من طائرات Tu-95MS. ويوجد إجمالي 16 قاذفة استراتيجيّة من طراز Tu-95MS في الأجواء”.

وتحدّث رئيس بلديّة كييف فيتالي كليتشكو عن وقوع انفجارات في العاصمة، بعد حوالى ساعة على إعلان الإدارة العسكريّة الإقليميّة رصد مُسيّرات في المجال الجوّي للمدينة.

وكتب المسؤول على تلغرام إنّ “حطام مُسيّرات يحترق… في منطقة ديسنيانسكي”، مضيفا أنّ خدمات الطوارئ موجودة في الموقع.

ودخلت إنذارات من هجمات جوّية في مناطق كييف وتشيرنيهيف وتشيركاسي وميكولاييف وخيرسون حيّز التنفيذ عند الساعة 3,30 بالتوقيت المحلي (0,30 ت غ).

وبحسب رئيس بلديّة ميكولاييف، أسقطت القوّات الجوّية مُسيّرات في مدينته، وتسبّب الحطام المتساقط في نشوب حريق.

وأعلنت القوّات الجوّية الأوكرانيّة الثلاثاء أيضا أنّ تسع قاذفات استراتيجيّة روسيّة أقلعت من قاعدة في شمال روسيا.

وقالت القوّات الجوّية في كييف إنّ “9 قاذفات استراتيجيّة من طراز Tu-95MS من مطار +أولينيا+ (منطقة مورمانسك) تُحلّق في الاتّجاه الجنوبي الشرقي”.

وهي كانت تحدّثت الجمعة أيضا عن تحليق طائرات توبوليف تو-95 التي طُوّرت في عهد الاتحاد السوفياتي. وفي ذلك اليوم، نفّذت موسكو سلسلة ضربات على مدن أوكرانيّة عدّة، بما فيها كييف، ما أسفر عن 39 قتيلًا.

وتعهّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين “تكثيف” الضربات الروسيّة في أوكرانيا ردًّا على قصف غير مسبوق شنّه الجيش الأوكراني على مدينة بيلغورود الروسيّة السبت وخلّف 25 قتيلًا بينهم خمسة أطفال.

(ا ف ب)