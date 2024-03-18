غارات إسرائيلية على محيط دمشق

دمشق: قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق مما أسفر عن بعض “الأضرار المادية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وفي وقت سابق، أفاد تلفزيون الميادين اللبناني بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ولم يذكر التلفزيون المزيد من التفاصيل لكن جيش النظام السوري قال يوم الأحد إن إسرائيل قصفت بعض المناطق في جنوب البلاد.

(وكالات)