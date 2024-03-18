سياسة | عربي | سوريا

غارات إسرائيلية على محيط دمشق

18 - مارس - 2024

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دمشق: قالت وزارة الدفاع التابعة للنظام السوري إن إسرائيل أطلقت في وقت مبكر اليوم الثلاثاء صواريخ على عدة أهداف عسكرية خارج العاصمة دمشق مما أسفر عن بعض “الأضرار المادية”.

وأضافت الوزارة في بيان أن الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ إسرائيلية وأسقطت بعضها.

وفي وقت سابق،  أفاد تلفزيون الميادين اللبناني بسماع دوي انفجارات في محيط العاصمة السورية دمشق في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

ولم يذكر التلفزيون المزيد من التفاصيل لكن جيش النظام السوري قال يوم الأحد إن إسرائيل قصفت بعض المناطق  في جنوب البلاد.

(وكالات)

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  1. يقول عبد المجيد فرنسا:
    مارس 19, 2024 الساعة 5:31 ص

    يجب على دمشق أن ترد و تقصف تل أبيب.
    أسد على شعبه و نعامة أمام عدوه

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  2. يقول رضوان:
    مارس 19, 2024 الساعة 5:42 ص

    هذا القصف الاسرائيلي الاسبوعي على مواقع تجهز او تساعد لشن هجمات على اسرائيل اجهضت مشروع يعمل عليه الإيران يوم ولسنوات لكن العربي ان ايران لم تتوقف عنه بل ما زالت تعمل عليه فعل فعل من احد ان يشرح هذا التشبث؟

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  3. يقول فلان الفلاني:
    مارس 19, 2024 الساعة 7:36 ص

    حياكم الله. تسربت معلومات من أحد المقربين من الرئيس السوري أنه قرر قصف إسرائيل وقد يستخدم مدينة صواريخ بناها سرا تحت الأرض بالقرب من الجولان للحظات الشدة التي حانت وقرر أن يسعى لكسب ود الشعب ويرى حسب تصريحاته لأحد المقربين أن القضاء على إسرائيل يجب -بضم الجيم- ما قبله ويجعل الشعب في صفه.

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  4. يقول كريم إلياس /غزة الجريحة:
    مارس 19, 2024 الساعة 7:49 ص

    كالعادة ..و سيرُد النظام في الوقت و المكان المناسبين…هذا ما عودنا عليه نظام ( النعامة).

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  5. يقول إبن آكسيل:
    مارس 19, 2024 الساعة 8:19 ص

    سبحان الله …لا تسمع و لا ترى إلا ” غارات ” غارات ” غارات ” و المغار عليهم لا حول و لا قوة لهم ….

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  6. يقول qoraish:
    مارس 19, 2024 الساعة 9:47 ص

    سوريا ملزمة بالرد على هذه الهجمات المتكررة
    إذا قصفت سوريا تل أبيب.. بعدة صواريخ.. فهذا سيمنع المجرمين الصهاينة من تنفيذ هجمات جديدة..
    في القتال عليك أن ترد الضربات لإيقاف الخصم… وإلا فإنه سوف يعتاد على ذلك وبعد ذلك لن يتوقف أبداً

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