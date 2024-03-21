سياسة | دولي

سماع دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف

21 - مارس - 2024

حجم الخط
0

كييف (أوكرانيا):  دوت انفجارات عدة في وقت مبكر من صباح الخميس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد انطلاق صافرات الإنذار الجوية على اثر رصد هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المراسل إنه أمكن سماع عشرات الانفجارات القوية إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية بدءا من الساعة الخامسة صباحا (03,00 ت غ).

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تليغرام “سقطت شظايا صاروخ على روضة أطفال في منطقة سفياتوشينسكي”، مضيفا أن النيران اشتعلت في مبنى سكني وسيارات في مناطق أخرى حيث هرعت خدمات الطوارئ.

وشهدت كييف آخر الهجمات الروسية العنيفة نهاية كانون الثاني/يناير.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

هجوم صاروخي روسي على كييف وزيلينسكي يناشد الغرب مساعدة بلاده
21 - مارس - 2024
موسكو: إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيكون بمثابة مقصلة لباريس
20 - مارس - 2024
أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 433 ألفا و90 منذ بداية الحرب- (تدوينة)
20 - مارس - 2024
أوستن: واشنطن “لن تسمح بسقوط أوكرانيا”
19 - مارس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية