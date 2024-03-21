سماع دوي انفجارات في وسط العاصمة الأوكرانية كييف

كييف (أوكرانيا): دوت انفجارات عدة في وقت مبكر من صباح الخميس في وسط العاصمة الأوكرانية كييف بعد انطلاق صافرات الإنذار الجوية على اثر رصد هجوم بصواريخ وطائرات مسيّرة روسية، وفق ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المراسل إنه أمكن سماع عشرات الانفجارات القوية إضافة إلى نيران الدفاعات الجوية بدءا من الساعة الخامسة صباحا (03,00 ت غ).

وكتب فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف على تطبيق تليغرام “سقطت شظايا صاروخ على روضة أطفال في منطقة سفياتوشينسكي”، مضيفا أن النيران اشتعلت في مبنى سكني وسيارات في مناطق أخرى حيث هرعت خدمات الطوارئ.

وشهدت كييف آخر الهجمات الروسية العنيفة نهاية كانون الثاني/يناير.

(أ ف ب)