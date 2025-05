سماع دوي انفجارات قوية في كشمير الباكستانية- (فيديو)

مظفر اباد (باكستان): أفاد شهود بسماع دوي عدة انفجارات قوية في منطقة كشمير الباكستانية قرب الجبال المحيطة بمدينة مظفر اباد بعد منتصف ليل الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي).

وقال الشهود إن الكهرباء انقطعت عن المدينة بعد الانفجارات. ولم يتضح بعد سبب الانفجارات.

#BREAKING: Multiple explosions heard in Muzaffarabad of Pakistan Occupied Kashmir. Locals claim massive missile attacks on Grid Stations. Panic in Muzaffarabad and across Pakistan. More details are awaited. pic.twitter.com/qTKDeSOOPe

