مقتل إسرائيلي في انفجار طائرة مسيرة بتل أبيب والحوثيون يعلنون مسؤوليتهم- (فيديوهات)

تل أبيب: كشفت وسائل إعلام عبرية عن انفجار طائرة مُسيرة في شارع بن يهودا في تل أبيب في حين قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي إن انفجارا قويا مجهول المصدر وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحا (01,00 بتوقيت غرينتش)، ما أدى إلى مقتل شخص واحد وإصابة اثنين آخرين، وفق ما أكّد صباح الجمعة زكي هيلر المتحدّث باسم خدمة “نجمة داود” وهي جهاز الإسعاف الإسرائيلي الموازي للصليب الأحمر.
وأضاف البيان “وصل عدد كبير من عناصر الشرطة وخبراء المتفجرات إلى المكان ويتعاملون مع الوضع”، وذلك بعد أكثر من تسعة أشهر من الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.
وقالت وسائل الإعلام إنه لم يكن هناك أي إنذار قبل الانفجار في تل أبيب.
وأعلن الحوثيون في اليمن صباح الجمعة، مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة، في إطار عملياتهم دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.
#عاجل | إسرائيل :
-الجيش الإسرائيلي يؤكد إنفجار طائرة مسيرة بشارع بن يهودا في تل أبيب والشرطة تعلن عن قتيل و 8 مصابين حتى الآن .
– الجيش يفتح تحقيق لمعرفة سبب عدم تفعيل الدفاعات الجوية .
– فديو لحظة إنفجار المسيرة التي أعلن متحدث الحوثيين وصولها #تل_أبيب . pic.twitter.com/7kQJHJi0By
— ضياء الإخباري DHIYA NEWS (@msafr283084) July 19, 2024
وقال المتحدث العسكري باسم “أنصار الله” العميد يحيى سريع في بيان: “نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ، عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب”.
وأشار إلى أن “الطائرة قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية للعدو ولا تستطيع الرادارات اكتشافها”.
وأضاف أن “القوات المسلحة تعلن منطقة يافا المحتلة (تل أبيب) منطقة غير آمنة وستكون هدفا أساسيا لأسلحتنا”.
وتوعد سريع “بالتركيز على استهداف الجبهة الداخلية للعدو الصهيوني والوصول إلى العمق”.
وقال إن “قواته تمتلك بنكا للأهداف في فلسطين المحتلة منها عسكرية وأخرى أمنية حساسة وستمضي في ضربها ردا على مجازر العدو وجرائمه اليومية بحق إخواننا في قطاع غزة”.
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا "تل أبيب" بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م pic.twitter.com/MxTc88ud4W
— العميد يحيى سريع (@army21ye) July 19, 2024
بدوره، أكد مسؤول عسكري إسرائيلي الجمعة، أن مسيّرة “كبيرة جدا” استخدمت في هجوم تل أبيب، وأن “خطأ بشريًا” وراء عدم اعتراضها.
وقال المسؤول للصحافيين إن “مسيرة كبيرة جدا يمكنها التحليق لمسافات طويلة” استخدمت في الهجوم. معتبرا المتمردين الحوثيين الذين أعلنوا مسؤوليتهم “أحد الاحتمالات”. وأوضح إن المسيرة رُصدت لكن “خطأ بشريا تسبب في عدم تشغيل أنظمة الاعتراض والدفاع”.
وقال إعلام عبري إن الجيش الإسرائيلي يفحص إمكانية أن يكون عدم اعتراض مسيرة الحوثيين ناجم عن اعتقاد بأنها مملوكة لدولة صديقة.
وأضافت القناة 12 الإسرائيلية، التي لم تتطرق لاسم الدولة الصديقة، أن الجيش “أخطأ التقدير” في التعامل مع الطائرة المسيرة.
وتابعت القناة: “أحد الأشياء التي يفحصها سلاح الجو هو أسباب اتخاذ مزيد من الحذر قبل الاعتراض عندما يتم اكتشاف وجود هدف”.
وأوضحت أن “نقاشا دار حول ما إذا كان يجب تصنيف المسيرة على أنها تهديد”، مضيفة: “تقرر في النهاية اعتبار أنها لا تشكل تهديدا”.
واستكملت: “تبين لاحقا أنه قرار خاطئ”.
وقال جيش الاحتلال إنه زاد عدد الدوريات الجوية لحماية المجال الجوي الإسرائيلي دون أن يأمر باتخاذ إجراءات جديدة للدفاع المدني.
وأظهرت لقطات من الموقع زجاجا مكسورا متناثرا على الأرصفة بينما تجمعت حشود حول الموقع بالقرب من مبنى عليه علامات انفجار وأغلقته الشرطة بشريط.
⬅️شاهد .. جانب من آثار الإنفجار في تل أبيب pic.twitter.com/efA2FViOYm
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024
⬅️شاهد ..مقطع أخر يوثق لحظة إنفجار المسيرة الهجومية في تل أبيب pic.twitter.com/d4r5wHiEXD
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024
#عاجل .. مصادر عبرية: انفجار طائرة مُسيرة وسط "تل أبيب" المحتلة، والخلفية أمنية. pic.twitter.com/zz5wbiOeu0
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) July 19, 2024
(وكالات)
سبحان الله يضع سره في أضعف خلقه.
من قال ان اليمنيين اضعف خلقه؟ – راجع تاريخ الفتوحات الاسلاميه وستجد مدي اعتمادها علي اليمنيين – برآيك من هو اقوي خلقه في الدول العربيه طالما تغتقد ان اليمنيين هم الاضعف؟
أعصابك وبالراحة علية شوية.
ارجع إلى كل تعليقاتي السابقة بحق اهل اليمن والحوثيين خصوصا وموقفهم مع اهل غزة وانا متاكد ان موقفي لا يخفي عليك.
عموما لا احب النفاق والمدح الزايد عن الحد.
المقصود هو نظرة العالم كل العالم الحالي بما فيه العربان إلى حال اهل اليمن التعيس وارجع إلى استهزاء بعض المعلقين بما يمكن ان يفعل اهل اليمن في البحر الأحمر وفعاليتهم في منع السفن من الوصول إلى اسراءيل وانا متاكد انك مطلع عليها ولم تدافع وقتها عن الحوتيين.
إذا فعلت ذلك ستعلم من اين جاء مصدر تعليقي يضع سره في أضعف خلقه وانا أصر على التعليق كا ذكر.
لا للمزايدات ولا للاصطياد في الماء العكر او المالح فأنا احاول ان أترفع من الانتقاد الشخصي لأي معلق حتى الذي لا يعجبني إلا في حالة الخونة الحكام ومشجعيهم.
شكرا لكم اعذتم مدينه يافا على الخريطه العالميه
قارنوا الحوثيين مع من ينوم شعبه بالبطولات الكرتونية من قبل نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة (باش مع فلسطين) بالشعارات الفارغة لتنويم الشعب المغلوب على أمره الذي يقف في الطوابير
وايضا هؤلاء لم يتعاونوا مع اسرائيل لضرب غزة، ولم يرسلوا لاسرائيل ٨٥ ممرضة لتضميد جروح جنودهم في الميدان، ولم يدعموا الصناعات العسكرية الصهيونية بمليار دولار لشراء اجهزة تجسس لم تستطع اصلا حماية اسرائيل نفسها يوم ٧ اكتوبر، ولم يزودوا السفن العسكرية الاسرائيلية بالوقود بعد وقفت دولة اوروبية موقفا شريفا، ولم يرسلوا وفودا تطبيعية لاقتحام المسجد الاقصى تحت حراب الاحتلال، ولم يعاقبوا من يحمل الكوفية الفلسطينية في الجامعات، والقائمة تطول.
بسم الله الرحمن الرحيم.
رحم الله المجاهد الصنديد الشيخ عبد الكريم الخطاب رحمه الله…بعده لم يبقي في مملكتم واحد من الشرفاء…يا رجل ، قبل أن تتكلم علي الجزائر و علي أهلها الأخيار عليك بالوضوء . الجزائر كانت دائما إلي جنب الشعب الفلسطبني و الشعب الصحراوي و إلي جنب كل المقهورين من طرف الأقربين و الأبعدين ولسنا هنا لنزكي علي الله أحدا و لكن نحن هنا لنقول كلمة حق في كل من ساند الشعب الفلسطبني في كفاحه المرير ضد الصهيونية ..تحيا فلسطين حرة أبية و تحيا كل من ساند المقاومة الإسلامية المسلحة في فلسطين وفي لبنان و في كل بقاع العالم .
بوركتم وسلمت اياديكم. اثبتم للعالم شرعية القضية الوطنية، مساهمتكم الوطنية في حشر العدو الصهيوني، وعن مسافة بعيدة، ليست دليلا على وحدة قضية المصير الشعبي المشترك في طي صفحة الاستيطان الصهيوني وانتزاع الاستقلال الوطني لشعبنا الفلسطيني فحسب، بل هي خطوة متقدمة لصفع أنظمة التطبيع واعطائها درسا عن حرية واستقلال القرار الوطني.