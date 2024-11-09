النظام السوري: إصابة عسكريين بغارات إسرائيلية على ريف حلب وإدلب

دمشق: أصيب عدد من العسكريين في غارات إسرائيلية، فجر السبت، على مواقع بريفي حلب وإدلب شمال سوريا.

وقالت وكالة “سانا” التابعة للنظام السوري نقلا عن مصدر عسكري لم تسمه: “حوالي الساعة 00:45 (تغ+3) بعد منتصف الليل (الجمعة) شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرق حلب.

واستهدف “العدوان عددا من المواقع في ريفي حلب وإدلب”، وفق سانا التي لم تحدد طبيعة تلك المواقع.

وأوضحت الوكالة أن الغارات أسفرت عن “إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ومنذ 2011، تشن إسرائيل بين الحين والآخر هجمات في سوريا على نقاط عسكرية تابعة للنظام ومواقع لجماعات تزعم بأنها مدعومة من إيران.

(الأناضول)