سماع دوي انفجارات في سماء دمشق عقب غارات إسرائيلية

القاهرة: ذكرت وسائل إعلام رسمية تابعة للنظام السوري أن دوي انفجارات سُمع في سماء العاصمة دمشق في وقت مبكر اليوم الخميس، بعدما شنت إسرائيل ضربات على المدينة.

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية “سانا” التابعة للنظام، بأنّ “عدوانا إسرائيليا” استهدف مبنى سكنيا في حي كفرسوسة بدمشق، في قصف قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنّه خلّف “خسائر بشرية”.

وأفادت مصادر محلية بمقتل عسكري وإصابة 7 آخرين بجروح جراء القصف الإسرائيلي على دمشق.

وتشن إسرائيل منذ سنين هجمات على أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، وكثفت الهجمات على البلاد منذ بداية الحرب الإسرائيلية الدامية على غزة.

(وكالات)