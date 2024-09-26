سياسة | عربي

الثالثة خلال أسبوع.. غارة إسرائيلية على مبنى سكني ببيروت- (فيديوهات)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارة على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع.
وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة بثلاثة صواريخ على شقة في مبنى سكني من 10 طوابق بحي القائم في الضاحية الجنوبية.
وأضافت أن المنطقة المستهدفة “تعج بالشقق السكنية والمارة”، وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان.
وزعمت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن هدف الغارة هو اغتيال “قائد الوحدة الجوية لحزب الله” دون إيضاحات.
وحتى الساعة 13:50 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من “حزب الله”.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 26, 2024 الساعة 1:47 م

    هه أذرع الأخطبوط لدويلة العنكبوت تضرب من جديد في العمق اللبناني يا إخواني ✌️🇱🇧🇵🇸🤔🚀🔥🐒🔥

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  2. يقول فاضل:
    سبتمبر 26, 2024 الساعة 1:56 م

    استهدف قائد الوحدة الجوية في حزب الله، المسؤول عن المسيرات. الخطابات التحريضية لا تنفع أبدا والحرب المفتوحة لا تفيد أحد.

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