الثالثة خلال أسبوع.. غارة إسرائيلية على مبنى سكني ببيروت- (فيديوهات)

بيروت: شن الطيران الحربي الإسرائيلي، الخميس، غارة على مبنى سكني في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في ثالث هجوم من نوعه خلال أسبوع.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارة بثلاثة صواريخ على شقة في مبنى سكني من 10 طوابق بحي القائم في الضاحية الجنوبية.

وأضافت أن المنطقة المستهدفة “تعج بالشقق السكنية والمارة”، وهرعت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى المكان.

وزعمت هيئة البث الإسرائيلية (رسمية) أن هدف الغارة هو اغتيال “قائد الوحدة الجوية لحزب الله” دون إيضاحات.

وحتى الساعة 13:50 “ت.غ” لم يتوفر تعقيب من “حزب الله”.

(وكالات)