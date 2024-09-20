سماع دوي سلسلة انفجارات في محيط قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق

بغداد: أفادت تقارير تلفزيونية عراقية مساء اليوم الجمعة، بأن سلسلة انفجارات دوت في محيط قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار التي تقع على مسافة 120 كيلومترا غرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت محطة تلفزيون الشرقية اليوم الجمعة:” أن 6 انفجارات دوت قرب قاعدة عين الأسد الجوية مساء اليوم غربي البلاد”.

ولم تكشف المحطة عن مزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.

وتتكرر عمليات قصف قاعدة عين الأسد الجوية من قبل الجماعات المسلحة العراقية التي تضم ثكنات للتدريب والدعم اللوجستي للجيش الأمريكي.

(د ب ا)