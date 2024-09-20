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سماع دوي سلسلة انفجارات في محيط قاعدة عين الأسد الجوية غربي العراق

20 - سبتمبر - 2024

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بغداد:  أفادت تقارير تلفزيونية عراقية مساء اليوم الجمعة، بأن سلسلة انفجارات دوت في محيط قاعدة عين الأسد الجوية التي تضم قوات أمريكية في محافظة الأنبار التي تقع على مسافة 120 كيلومترا غرب العاصمة العراقية بغداد.

وذكرت محطة تلفزيون الشرقية اليوم الجمعة:” أن  6 انفجارات دوت قرب قاعدة عين الأسد الجوية مساء اليوم غربي البلاد”.

ولم تكشف المحطة عن مزيد من التفاصيل بشأن الانفجارات.

وتتكرر عمليات قصف قاعدة عين الأسد الجوية من قبل الجماعات المسلحة العراقية التي تضم ثكنات للتدريب والدعم اللوجستي للجيش   الأمريكي.

(د ب ا)

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  1. يقول عاطف محمد:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 10:14 م

    الله يرحمك يا صدام وجيش العراق
    الان العراق بيد عصابه خونه

    رد
  2. يقول فصل الخطاب:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 10:34 م

    دكوا القواعد العسكرية الأمريكية دكوها دكا دكا حتى تصبح قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا وتعسا لعصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي عاث سفكا بدماء الفلسطينيينواللبنانيين والعراقيين والسوريين واليمنيين هذي عقود وعقود ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥🚀

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  3. يقول عبد الله:
    سبتمبر 20, 2024 الساعة 11:11 م

    قاتلوا جيوش الإمبريالية الأمريكية الإرهابية رقم ١في العالم وهي التي تدعم الإرهاب الصهيوني النازي والوحشي.

    رد
  4. يقول قلم حر:
    سبتمبر 21, 2024 الساعة 3:09 ص

    الحرب الشاملة في المنطقة لن تفيد أحدا، والخطاب التصعيدي لن يؤدي إلا إلى مزيد من الدمار.

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