سماها “مدينة إنسانية”.. كاتس: نخطط لتجميع سكان غزة في منطقة رفح.. سنفتشهم أولاً

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في محادثة مع المراسلين بأنه أصدر أمراً للجيش بإعداد خطة لإقامة “مدينة إنسانية” على أنقاض رفح، يتجمع فيها لاحقاً سكان قطاع غزة كلهم. وحسب كاتس، سيتم إدخال 600 ألف فلسطيني في البداية، بالأساس من المواصي، إلى “المدينة الإنسانية” التي ستقام هناك. وقال إنه سيتم إدخالهم بعد تفتيشهم، ولن يسمح لهم بالخروج إلى الخارج. وأضاف وزير الدفاع بأنه إذا كان يمكن فعل ذلك، فستبدأ الأعمال في “المدينة الإنسانية” في غضون الستين يوماً من إطلاق النار الذي يلوح في الأفق.

حسب الخطة، سيؤمن الجيش الإسرائيلي المنطقة من بعيد. “من يدير هذا التجمع، ومن يوزع الغذاء”. ولم يتقرر بعد من سيدير التجمع نفسه. لكن حسب أقوال كاتس، تحاول إسرائيل تجنيد عناصر دولية لهذه العملية، وأن من سيشرف على تنفيذ الخطة هو المدير العام في وزارة الدفاع ونائب رئيس الأركان السابق أمير برعام.

أمس، قال رئيس الأركان أيال زامير، إن الجيش الإسرائيلي لا يفرض انتقال السكان داخل القطاع، رداً على جنود لاحتياط الثلاثة الذين قدموا التماساً للمحكمة العليا في هذا الشأن. حيث طلبوا معرفة ما إذا كانت أهداف عملية “عربات جدعون” مخالفة للقانون الدولي، لأنها تقتضي نقلاً قسرياً لسكان القطاع وطردهم. وقال زامير إن “نقل السكان وتجميعهم لا يعتبر من أهداف العملية”.

أقوال رئيس الأركان مناقضة لأمر عملية “عربات جدعون”، التي عرضت على القادة في الشهر الماضي. ومثلما كشفت الصحيفة، فالأمر يفيد بأن أحد أهداف العملية هو تجميع السكان ونقلهم. وأكد الجيش الإسرائيلي في حينه التفاصيل التي نشرتها “هآرتس” وامتنع عن إعطاء رد رسمي على النبأ.

وقال كاتس في محادثات مع مراسلين، إن إسرائيل تنوي المس بحماس من خلال المس بقادة هذه المنظمة الإرهابية والاستيلاء على مناطق، ونزع السلاح من القطاع، و”خطة الهجرة التي سيتم تنفيذها”. حسب قوله، يقود نتنياهو محاولات البحث عن دول تستوعب الغزيين. مع ذلك، قال مصدر مطلع للصحيفة بأن إسرائيل أدركت أن خطة الترانسفير لا يتوقع تقدمها، وأنه لا إمكانية لتهجير الغزيين من القطاع؛ فلا يوجد في العالم دولة توجهت إليها إسرائيل وأعلنت استعدادها لاستيعاب سكان من غزة. أمس، نشرت وكالة رويترز بأن الوثائق التي تحمل اسم صندوق المساعدة لغزة، وهي منظمة المساعدة التي تعمل بدعم أمريكا وإسرائيل، تم فيها اقتراح إقامة مخيمات مسورة، “منطقة انتقال إنسانية”، داخل القطاع، وربما خارجه أيضاً، لتسكين الغزيين فيها.

التهديد الإيراني ما زال قائماً

بخصوص تهديد إيران، كاتس قال إن خطر النووي الإيراني أزيل، لكن موضوع إنتاج الصواريخ سيشغل إسرائيل في الفترة القريبة القادمة. وحسب قوله، اتخذت إيران قرار إعادة ترميم مشروع الصواريخ. وقال إن إسرائيل تجند الولايات المتحدة للعمل ضد إيران على الصعيد الدبلوماسي. وتستخدم إسرائيل أيضاً الضغط الدبلوماسي لمنع نقل مواد خام لإيران تستخدم في إنتاج الصواريخ.

تحدث كاتس عن استعداد لمهاجمة إيران، وقال إن القيادة العليا ناقشت خلال أسابيع إمكانية انضمام الولايات المتحدة للمعركة، حيث كان القرار هو الاكتفاء بضوء “شبه أخضر” على الأقل حسب قوله، أي مصادقة أمريكا بشكل أساسي على الهجوم الإسرائيلي من خلال الإدراك بأن القواعد الأمريكية يمكن ضربها في الهجوم المضاد لإيران.

تطرق كاتس أثناء المحادثة إلى الجريمة القومية المتطرفة التي ترتكب في الضفة الغربية، وقال إنه لا ينوي تغيير سياسته، التي بحسبها لن يتم إصدار أوامر اعتقال إدارية ضد المستوطنين. “هذه أداة وحشية وغير ديمقراطية. إذا وصلتني معلومات جوهرية حول المس بأمن الدولة، فسأصادق على مثل هذا الأمر الإداري حتى ضد اليهود”، قال.

الخطة التي تقدر تكلفتها بـ 2 مليون دولار قُدمت للإدارة الأمريكية وناقشها البيت الأبيض، قال مصدر مطلع. تصف الخطة المخيمات كتجمعات “تطوعية بشكل كبير”، يمكن للغزيين فيها “التواجد بشكل مؤقت والمرور بعملية نزع التشدد (جعل المتطرفين يصبحون معتدلين) وإعادة دمجهم، والاستعداد لنقل أماكنهم إذا كانوا يرغبون في ذلك”.

كما قيل، ظهر على غلاف الوثيقة اسم “جي.اتش.اف” و”اس.آر.اس”، وهي شركات مقاولات ربحية. وقد ظهرت في عدة شرائح في العرض. في أيار، نشرت “واشنطن بوست” بأن لـ “جي.اتش.اف” خطة لبناء مجمعات سكنية للفلسطينيين الذين هم غير مشاركين في القتال. مع ذلك، لم تحدد وكالة رويترز وضع الخطة ومن قام بتقديمها بالفعل، وما إذا تمت مناقشتها. العرض الذي وصل إلى رويترز، يفصل الحديث عن النقل إلى المنطقة الإنسانية، وطريقة استخدامها وتكلفتها. هي تدعو لاستخدام هذه المنشآت من أجل “حصولهم على ثقة السكان المحليين” والتخفيف من “حلم الرئيس الأمريكي بخصوص غزة”.

لم يشر العرض إلى موعد، لكنه تضمن صوراً من 11 شباط الماضي. وأظهرت إحدى شرائح العرض الجدول الزمني الذي سيتم بحسبه تفعيل مخيم الانتقال خلال التسعين يوماً على إطلاق المشروع، الذي سيستوعب 2160 شخصاً، تقدم فيه خدمات الغسيل، وخدمات عامة، وحمامات ومدرسة. وقال مصدر عمل في المشروع، إن العرض مرحلة من مراحل عملية التخطيط التي بدأت السنة الماضية، وسيتم في إطارها بناء 8 منشآت بالإجمال، كل واحدة منها توفر مأوى لمئات آلاف اللاجئين.

رداً على هذا النشر، قالوا في “جي.اتش.اف” بأنه قد تم تقديم مثل هذا الاقتراح، وأن شرائح العرض لا تعتبر وثيقة لـ “جي.اتش.اف”. وقالوا في الصندوق بأنه فحص عدداً كبيراً من الاحتمالات لتوفير المساعدات في قطاع غزة بشكل آمن، ولكنه لا ينوي تطبيق “مناطق انتقال إنسانية” “اتش.تي.إي”. وبدلاً من ذلك، يركز الصندوق فقط على توزيع الطعام في القطاع. متحدث باسم اس.آر.اس قال لرويترز، إنه “لم نجر أي نقاشات مع جي.اتش.اف حول مناطق إنسانية مؤقتة، وإن المرحلة القادمة لنا هي إطعام المزيد من الأشخاص. وأي ادعاء آخر، كاذب”.

جاء من جي.اتش.اف، بأن رويترز نشرت مقالاً يعرف كتابه ومحرروه أن ذلك كذب. وقال متحدث بلسان الصندوق: “من المقلق أنهم نشروا هذه المعلومات الكاذبة رغم النفي المتكرر. بعد بضع ساعات على نشر المقال، أوضحت رويترز أن جملة “منظمة مساعدات مدعومة أمريكيا” أزيلت من عنوان المقال الأصلي، وأنه في الوقت الذي يحمل فيه اسم “صندوق المساعدة لغزة” لا يمكن تحديد من كتبه أو قدمه.

هآرتس 8/7/2025