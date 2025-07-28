سما المصري تثير الجدل باكية بإعلان التوبة وارتداء الحجاب- (فيديو)

“القدس العربي”: نشرت الفنانة الاستعراضية سما المصري، على حسابها الشخصي عبر تطبيق تيك توك، مقطع فيديو أثارت به جدلًا واسعًا بعد ظهورها وهي منهارة من البكاء وتعلن توبتها وارتداء الحجاب.

وأعادت سما نشر الفيديو، على حسابها الخاص بـ”فيسبوك” قالت فيه وهي تغالب دموعها: “استروا عليّ.. واللي عنده فيديو وحش ليا يشيله.. أنا تعبانة ومش عارفة أعيش.. ربنا تاب عليّ، ويا رب اقبلها مني علشان خاطري.. حبيت أقول مش أنا، ومش هبيّن شعري ولا جسمي تاني. ساعدوني، أنا هقفل كل حاجة، وهاكسب بالحلال”.

وعلقت على الفيديو قائلة: “أنا قفلت إنستغرام وهقفل الفيس بعد الفيديو دا واللي على التيك توك مسحت من عليه كل حاجة.. أنا في صراع نفسي مش قادرة أتحمله.. يا رب توب عليا تعبت والله.. اقبلها مني يا رب توبة نصوحة لوجهك الكريم.. وما اقلعش الحجاب تاني يا رب.. لو بتحبوا النبي محدش ينشر حاجة ليا بجسمي ولا شعري تاني أنا لبست الحجاب.. عشان خاطر النبي ماتنشروش حاجات بجسمي.. أبوس إيدكم”.

وكانت سما المصري، قد تم الإفراج عنها بعد قضائها الأحكام الصادرة ضدها في ثلاث قضايا من بينها التعدي على القيم الأسرية.