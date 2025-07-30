سموتريتش: إسرائيل ستواصل احتلالها للتلال الخمس جنوبي لبنان

القدس المحتلة: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأربعاء، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم مواصلة احتلاله للتلال الخمس في جنوبي لبنان، مؤكدا أنه “لن ينسحب منها”.

جاء ذلك في تصريحات لسموتريتش خلال مؤتمر “تعزيز الشمال” الذي عقد بمشاركة من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية في مستوطنة “كريات شموناه” (شمال)، وفق ما أوردته القناة السابعة العبرية.

وأضاف سموتريتش أن “الجيش الإسرائيلي لن ينسحب من النقاط الخمس المتواجد فيها داخل الأراضي اللبنانية”، في إشارة إلى النقاط المتنازع عليها، والتي شهدت توترات وعمليات عسكرية متكررة خلال الأشهر الماضية.

والتلال الخمس التي احتلها الجيش الإسرائيلي في حربه الأخيرة “الحمامص، والعويضة، وجبل بلاط، واللبونة، والعزية”.

وزعم وزير المالية الإسرائيلي أن “الاتفاق مع لبنان منح إسرائيل الشرعية الكاملة لإضعاف حزب الله ومنعه عمليا من تأهيل نفسه على الحدود”.

وادعى الوزير الإسرائيلي أن “هناك احتمال كبير بأن سلاح حزب الله قد دمر فعليا، وأن (المرشد الإيراني علي) خامنئي تخلى عنه ولم يعد مهتما بإعادة تأهيله”، وفق تعبيره.

وأكد على أن “القرى التي دمرها الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان لن تشملها عملية إعادة الإعمار”.

تأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وتكرار الغارات الإسرائيلية التي تستهدف مناطق مدنية رغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر 2024.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 259 شهيدا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

(الأناضول)