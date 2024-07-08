سياسة | عربي | فلسطين

سموتريتش: اتفاق وقف إطلاق النار المطروح للنقاش هزيمة لإسرائيل

8 - يوليو - 2024

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القدس: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش اليوم الاثنين إن اتفاق وقف إطلاق النار وتحرير المحتجزين المطروح للنقاش حاليا لإنهاء الحرب في غزة سيشكل هزيمة لإسرائيل وإنه لا يريد أن يكون جزءا منه.

وأضاف سموتريتش في اجتماع للحزب الذي يتزعمه، والشريك في الائتلاف الحاكم بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو “هذا الاتفاق هزيمة وإذلال لإسرائيل”.

وتابع “السيد رئيس الوزراء، هذا ليس نصرا مطلقا. إنه فشل ذريع. ولن نكون جزءا من اتفاق للانصياع لحماس”.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يوليو 8, 2024 الساعة 3:36 م

    هزيمتكم الساحقة الماحقة بإذن الواحد الأحد الفرد الصمد على يد أحرار فلسطين قادمة يا عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة التي عاثت سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🚀🐒🚀🚀

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