سموتريتش: فقدت الثقة في قدرة نتنياهو على الانتصار بغزة 

تل أبيب: قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، السبت، إنه خلال الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء المصغر “الكابنيت”، فقد الثقة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قادر على “الانتصار” في قطاع غزة.

في إشارة إلى اعتراضه على “الخطة التدريجية” لاحتلال كامل القطاع، إذ يرغب في احتلال سريع وفوري وعبر عملية عسكرية واسعة للقطاع مع الاستيطان فيه.

وفي مقطع فيديو نشره على حسابه بموقع “إكس”، ذكر الوزير اليميني المتطرف، الذي يتبنى خطط التهجير القسري للفلسطينيين من القطاع مع الاستيطان فيه، أنه: “في جلسة الكابنيت الأخيرة (فجر الجمعة) فقدتُ الثقة بأن نتنياهو قادر ويريد أن يقود الجيش الإسرائيلي إلى الحسم والانتصار في غزة”.

وفجر الجمعة، أقرت الحكومة الأمنية المصغرة “الكابنيت”، “خطة تدريجية” عرضها نتنياهو لاحتلال قطاع غزة بالكامل، وتهجير الفلسطينيين من الشمال إلى الجنوب، في خطوة لاقت اعتراضات من القادة الأمنيين في إسرائيل بسبب خطرها على حياة الأسرى والجنود.

ومقللا من تلك الخطة، أضاف سموتريتش، أن “نتنياهو والكابنيت قرروا تنفيذ عملية عسكرية هدفها ليس الحسم بل ممارسة ضغط على حماس من أجل صفقة أسرى جزئية”.

وتابع: “المهمة في غزة لم تنته بعد وأهداف الحرب لم تُحقق بالكامل”.

والجمعة، قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، إن وزير المالية، يعترض على الخطة التي أقرها الكابنيت، “لعدم تضمينها بندا يمنع وقف القتال حتى في حال إبرام صفقة الرهائن”.

وأضافت الصحيفة العبرية أن سموتريتش، يعتبر الخطة التي أقرها الكابنيت تفضي إلى “عملية محدودة وخطرة، هدفها الوحيد إعادة حماس إلى طاولة المفاوضات، بينما يريد هو احتلالاً كاملاً وشاملاً مع إعادة الاستيطان لقطاع غزة”.

(الأناضول)