سموتريتش وبن غفير يشعلان أعواد الثقاب

هذه المرة الحركة الأسيرة في أجندة إيتمار بن غفير بعدما أصدر قراراً يقنن من زيارات الأسرى مرة واحدة فقط كل شهرين، فضلا عن تقنين مشتريات “الكنتين” ووجبات الطعام المقدمة للأسرى. سياسة الشد التي ينتهجها المتطرف بن غفير تتنافى مع القانون الدولي المتعلق بحقوق الأسرى. كان لافتا تصريح مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عندما طلب من الحكومة وجميع الجهات ذات الصلة، عدم التعامل مع قرار وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بتقليص زيارات أهالي الأسرى الفلسطينيين. المفوض العام للشرطة الإسرائيلية سابقا شلومو أهرونشكي، صرح مؤخرا أن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، شخص يشعل الحرائق حيثما حل، وكأنه برميل وقود يشعل النار في المنطقة.

تتجاوز أبعاد الحدث المتمثل في سن قوانين تعسفية بحق الأسرى في قتل الروح المعنوية لديهم ، فلو رجعنا للوراء ردحاً من الزمن سوف نجد إجراءات أكثر تعسفا من اليوم كانت ضد الأسرى، ورغم ذلك صمد الأسرى تحت عصي السجان وأساليبه الوحشية في انتزاع الاعتراف منهم، الطريق الذي يسير عليه اليوم بن غفير وغيره وهو خنق الفلسطينيين داخل السجون، ما هي إلا عقدة نقص عند هذا المتطرف ، لم يوجد لدى بن غفير شيء يقدمه يستطيع من خلاله القضاء على عنفوان الشعب الفلسطيني غير هذا الممارسات التي لا تثني الفلسطيني عن حقه في الدفاع عن أرضه المسلوبة ومقدساته.

تطرف صهيوني

كانت هناك مراصد مماثلة للتطرف الصهيوني، فالزيارات المتكررة للصهيونية الدينية للمسجد الأقصى وعلى رأسهم وزير الأمن الداخلي حكاية أخرى في اجندتهم، مئات الاقتحامات للأقصى في غضون سنة، وعشرات الآلاف من المستوطنين الذين اقتحموا باحات المسجد الأقصى وقبة الصخرة، ما هو إلا تمهيد الطريق نحو حرب دينية.

حكومة فاشية عنصرية تشق طريقها في وسط عالم مظلم، لا يهمه ما تقوم به هذه الحفنة من المستوطنين في المقدسات وضد الحركة الأسيرة داخل سجون القمع الصهيوني، ولا يكترث هذا العالم المنافق ما تقوم به ما يسمى بشبيبة التلال ليل نهار ضد الفلسطينيين العزل وهم آمنون في بيوتهم، وفي الطرقات وبساتين الزيتون. حرب ضد الحجر والبشر والشجر، مجتمع الدولي مخدر لا يجدي نفعا من قوانينه التي تصب فقط في مصلحة الاحتلال.

على الرغم من إصرار العالم على وقف الاستيطان، تحداه نتنياهو وأسند هذا الملف لأكبر متطرف وهو بتسلئيل سموتريتش وهذا الأخير سيقوم بإنشاء “قسم الاستيطان”. هذا القسم مسؤول عن تنظيم كل ما يتعلق بالاستيطان، سواء من ناحية التوسع على الأرض، أو من ناحية تنفيذ مشروع “المواطنة المتساوية” الذي يهدف إلى تحسين الخدمات المدنية والإدارية للمستوطنين لمساواتهم بالمواطنين الإسرائيليين داخل إسرائيل. حزب الصهيونية الدينية ملتزم بتسوية الاستيطان كله وإزالة القيود على البناء في المستوطنات، وأكد أنه “يجب أن تدار الأمور في هذه المنطقة مثل أي منطقة أخرى في إسرائيل.

يتبين مما سبق أن هنالك توافقا بين بن غفير وسموتريتش حول أسرلة الضفة الغربية، وتحويلها إلى كيان صهيوني، فكل واحد منهم له برنامجه الخاص في النهاية يصب في تحقيق الهدف المتعلق بزيادة عدد المستوطنين في الضفة الغربية إلى مليون مستوطن خلال السنوات الخمس المقبلة، وهذا يستدعي تطرفا دينيا صهيونيا بدرجة عالية جدا، وهو ما نلمسه اليوم من خلال زيادة الوحدات السكانية وإطلاق الحرية لشبيبة التلال، التي تمعن في قتل الفلسطينيين فضلا عن تضيق سبل الحياة للأسرى.

حقوق الأسرى

النظام الدولي ليس نظاماً واحداً ذا وجه واحد، وإنما هو نظام متعدد الوجوه. هو شيء أشبه بالمكونات الجينية للإنسان التي تنعكس على السطح في ملامح الوجه ولون البشرة ولون الشعر وطبيعته. لطالما كانت إسرائيل تفجر قنابلها في وجه الشعب الفلسطيني على مرأى من العالم، ما تعودنا عليه هو سياسة الكيل بمكيالين وهو واحد من أبشع خطايا العقل البشري، الذي يدّعي التحضر والتطور. لا يمكن في أي حال تجاهل حقوق الأسرى التي كفلتها المؤسسات العالمية، لهذا نحن ننتظر رد دول العالم حول قانون بن غفير حرمان الأسرى الفلسطينيين من الزيارات العائلية. السؤال هل تستطيع المؤسسات الدولية ثني بن غفير عن قرار تقليل زيارات الأسرى؟ نحن ننتظر ما هم فاعلون، سيتوجب عليها التدخل لثني بن غفير وغيره عن اجرامهم بحق الشعب الفلسطيني، لا أحد بمقدوره التكهن بالخطوات التي من الممكن أن يتخذها نتنياهو رداً على قرار بن غفير، ولكن ما رشح من اخبار بأن رئيس وزراء الكيان ضد هذا القانون، وهنا عندما لا يتمكن العالم بوقف بمجزرة قوانين بن غفير، سوف نشهد ثورة داخل السجون الإسرائيلية، بجانب وقوف الشعب الفلسطيني بجانب الحركة الأسيرة.

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كاتب فلسطيني