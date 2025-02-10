سموتريتش يدعو نتنياهو لعرض خطة تهجير فلسطينيي غزة على الكابينت

القدس: طالب وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الاثنين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بعرض خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير فلسطينيي قطاع غزة على المجلس الوزاري المصغر (الكابينت) للموافقة عليها.

جاء ذلك في كلمته خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزب “الصهيونية الدينية” برئاسته، وفق القناة السابعة العبرية الخاصة.

وجدد سموتريتش معارضته لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع حماس وقال: “مسؤوليتي هي تجاه دولة إسرائيل ومستقبلها وأمنها، وهذا يتطلب مني معارضة التخلي عن ملايين المواطنين في جميع أنحاء العالم الذين سيدفعون الثمن الباهظ والرهيب لمواصلة الصفقة”، وفق قوله.

وتابع: “أتعرض لانتقادات شديدة بسبب موقفي، بما في ذلك التصريحات المؤلمة والقاسية من أهالي المحتجزين وغيرهم، ولكنني ثابت في معارضتي (للاتفاق)”.

وفي معرض إشارته إلى الخطوات الممكنة لتحرير الأسرى المتبقين بغزة، قال سموتريتش: “يجب أن نوقف نقل المساعدات الإنسانية إلى حماس بشكل كامل، ويجب احتلال غزة بشكل دائم منعا لوقوع مذبحة أخرى”، على حد قوله في إشارة إلى هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وطالب باتخاذ إجراءات لتشجيع هجرة الفلسطينيين من قطاع غزة بالتنسيق مع الإدارة الأمريكية.

وخاطب نتنياهو قائلا: “يجب عرض خطة الرئيس الأمريكي (دونالد) ترامب (بشأن تهجير الفلسطينيين) على المجلس الوزاري السياسي الأمني (الكابينت) للموافقة عليها في أقرب وقت ممكن، من أجل الاستعداد للتحرك الفوري فور الانتهاء من المرحلة الأولى من الصفقة”.

وزعم أن “هذه هي الطريقة الواقعية الوحيدة لإجبار حماس على الاستسلام ورفع الراية البيضاء والفرار من أجل حياتها، مقابل إطلاق سراح جميع المختطفين (المحتجزين)، حتى آخر واحد”.

وفي 4 فبراير/ شباط الجاري، كشف ترامب بمؤتمر صحافي جمعه مع نتنياهو في البيت الأبيض، عزم بلاده الاستيلاء على غزة بعد تهجير كامل سكانه من الفلسطينيين إلى دول أخرى.

ولم يستبعد ترامب إمكانية نشر قوات أمريكية لدعم إعادة إعمار غزة، متوقعا أن تكون للولايات المتحدة “ملكية طويلة الأمد” في القطاع الفلسطيني، فيما رحب نتنياهو بخطة ترامب معتبرا أنها “أول فكرة جديدة منذ سنوات”.

ومنذ 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، يروج ترامب لمخطط تهجير فلسطينيي غزة إلى دول مجاورة، مثل مصر والأردن، وهو ما رفضه البلدان، وانضمت إليهما دول عربية أخرى ومنظمات إقليمية ودولية.

وعيد للفلسطينيين بالضفة

وتطرق سموتريتش إلى العدوان الإسرائيلي على الضفة الغربية المحتلة وقال: “يجب على سكان يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة) أن يعلموا أنه إذا استمروا في الإرهاب فإن مصيرهم سيكون مثل مصير غزة”.

ومتباهيا بما ارتكبته إسرائيل من إبادة في القطاع، واصل مهددا: “ستبدو طولكرم وجنين (شمال الضفة) مثل جباليا والشجاعية (بقطاع غزة). وستبدو نابلس ورام الله (بالضفة) مثل رفح وخان يونس (جنوب غزة)، وستتحولان أيضا إلى أطلال غير صالحة للسكن، وسيضطر سكانهما إلى الهجرة والبحث عن حياة جديدة في بلدان أخرى”.

وأضاف: “سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، وبذلك نكون قد دفننا أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية في قلب إسرائيل وعززنا حزام إسرائيل الأمني”.

ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، تتواصل العملية العسكرية التي بدأها الجيش الإسرائيلي مع إطلاقه عدوانا استهله بمدينة جنين ومخيمها وبلدات في محيطهما ما أدى إلى استشهاد 25 فلسطينيا، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

ثم وسّع الجيش الإسرائيلي عدوانه إلى مدينة طولكرم في 27 من الشهر نفسه، حيث استُشهد 5 فلسطينيين، بينما بدأ في 2 فبراير الجاري عملية أخرى في بلدة طمون ومخيم الفارعة بمحافظة طوباس، لينسحب بعد 7 أيام من طمون، ويواصل عمليته في مخيم الفارعة.

كما يواصل الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عمليته العسكرية في مخيم نور شمس (شمال)، التي أسفرت عن استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة آخرين الأحد، بحسب وزارة الصحة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023، وسّع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر حتى مساء الأحد عن استشهاد 910 فلسطينيين، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و300 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وبدعم أمريكي، ارتكبت إسرائيل بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلفت نحو 160 ألف قتيل وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.

(الأناضول)