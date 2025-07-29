سموتريتش يقول إن إسرائيل اقتربت من إعادة احتلال غزة

قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الثلاثاء، إن تل أبيب “أقرب من أي وقت مضى” لإعادة احتلال قطاع غزة والاستيطان فيه، في أعقاب الحديث عن خطة إسرائيلية جديدة لاحتلال أجزاء من القطاع بعد نحو 20 عاما على الانسحاب منه.

جاء ذلك في تصريحات سموتريتش خلال مؤتمر عُقد بمستوطنة “ياد بنيامين” وسط إسرائيل بمناسبة مرور 20 عاما على خطة “فك الارتباط” مع الفلسطينيين.

و”فك الارتباط” خطة إسرائيلية أحادية الجانب نفذتها حكومة رئيس الوزراء الأسبق أرئيل شارون صيف 2005، وأخلت بموجبها المستوطنات ومعسكرات الجيش في قطاع غزة، إضافة إلى 4 مستوطنات شمالي الضفة الغربية في حينه.

وقال سموتريتش: “نحن أقرب من أي وقت مضى لإعادة بناء (مستوطنات) غوش قطيف”، وفق ما أوردته صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وبعد احتلال قطاع غزة عام 1967، بدأت إسرائيل ببناء مستوطنات غوش قطيف جنوبي القطاع والتي شملت 21 مستوطنة، قبل أن تنسحب منها مع تنفيذ خطة “فك الارتباط”.

وأضاف سموتريتش: “حيث لا توجد مستوطنات.. لا يوجد جيش، وحيث لا يوجد جيش.. لا يوجد أمن”.

وزعم أن “غزة جزء لا يتجزأ من أرض إسرائيل”.

وزاد بقوله: “لا أريد العودة إلى غوش قطيف كما كانت، كانت صغيرة جدا، مكتظة جدا، يجب أن تكون أكبر بكثير، وأوسع بكثير”.

وتأتي هذه التصريحات، في ظل تصاعد الدعوات الإسرائيلية منذ بداية حرب الإبادة الجماعية بغزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، لإعادة احتلال القطاع والاستيطان فيه.

(الأناضول)