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سمية الخشاب تقاضي رامز جلال لهذا السبب- (فيديو)

28 - مارس - 2024

الصورة من حساب سمية الخشاب على إنستغرام

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لندن- “القدس العربي”:

أعلنت الفنانة المصرية سمية الخشاب أنها ستقاضي مواطنها رامز جلال بعد تعرضها لإصابات خلال استضافتها في برنامج المقالب “رامز جاب من الآخر”.

قالت سمية في تصريحات تلفزيونية إنها تعرضت لإصابات بالغة في ذراعها وقدمها، مضيفة أن “برامج المقالب متاحة ومبررة، لكن لماذا نعرض حياة الناس للخطر.. لا يوجد مبرر للظهور والشهرة وعمل المشاهدات على حساب صحة الآخرين”.

وأكدت رفعها دعوى قضائية ضد رامز جلال، نافية ما تردد بأنها كانت على علم بالمقلب، ووافقت على عرض الحلقة.

وأوضحت: “يقال إنني كنت على علم بالمقلب وإنني وقّعت عقدا بذلك، هل يوجد شخص يوقّع عقدا على تعريضه للكسر وتعريض حياته وصحته للخطر؟”.

 

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في المقابل، أشار مصدر من داخل البرنامج أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل المقلب، وأنها وافقت على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عنها أيضا.

ووقعت سمية الخشاب ضحية لبرنامج “رامز جاب من الآخر” في الحلقة التي عرضت يوم 11 رمضان، وكان معها الفنانة أيتن عامر، اللتين يجمعهما خلاف سابق بسبب ارتداء نفس الفستان في مناسبات مختلفة.

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  1. يقول أحمد:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:14 ص

    أراه برنامج مقالب سمج ومقزز وليس له أى علاقة بالضحك ! وحينما نعلم من يقوم بالإنفاق وإنتاج هذا البرنامج هى شركة تتبع دولة عربية أصبحت تسيطر إقتصاديا وسياسيا على المجتمع المصرى فلا نستعجب !!!

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  2. يقول nasser . aburashed:
    مارس 29, 2024 الساعة 10:14 ص

    في المقابل، أشار مصدر من داخل البرنامج أن الفنانة كانت تعرف تفاصيل المقلب، وأنها وافقت على عرض الحلقة، وتقاضت الأجر عنها أيضا.

    مادام كذلك فكيف يسمي “مقلب” – صدق المثل القائل رزق الهبل علي المجانين

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