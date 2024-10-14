سميحة أيوب تناشد الرئيس السيسي بالتدخل لمنع هدم «المسرح العائم»

القاهرة – «القدس العربي»: وجهت الفنانة القديرة سميحة أيوب، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، للتدخل وإيقاف قرار هدم المسرح العائم، الذي يتضمن مسرح الطفل.

وناشدت خلال مداخلتها في برنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، الرئيس قائلة: «أنا بناشد السيد إنه يوقف قرار هدم المسرح العائم، لأن بلغنا مؤخرًا قرار بإزالته، وهو يضم مسرح الطفل أيضًا، وأناشد الرئيس بعدم تنفيذ القرار لأننا في حاجة لوجود المسارح وليس هدمها».

وتابعت الفنانة: «نحن نفكر في الثقافة، وهي مثل لقمة العيش بالنسبة للشعب، لذلك أرجو أنه يوقف هذا القرار، وهذا المسرح له تاريخ طويل، وكان اسمه مسرح فاطمة رشدي، يعني مسرح عريق والناس مرتبطة بيه ومتمسكة بيه، ونحن في عرض مسرح، فكيف نهدم مسرح وداخله مسرح آخر وهو مسرح الطفل». وأضافت: «هدم هذا المسرح هو نوع من تشويه البلد، ونوع من تشويه لفِكر البلد، وتشويه ثقافة البلد، لأن المسرح هو ثقافة، ومن يستفاد من هدمه، وهذا ثقافة».