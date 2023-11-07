سميحة أيوب: هناك من يحارب في الجبهة ونحن نحارب بأدواتنا

شرم الشيخ – «القدس العربي»: انطلق أمس مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بحضور سيدة المسرح العربي سميحة أيوب.

وقالت الفنانة وهي الرئيس الشرفي للــــــمهرجان: هناك من يتساءل لماذا لم نقم بإلغاء المهرجان؟ فمهرجاننا ليس مهرجانا لعرض الفساتين والماركات والمكياجات، ولكنه مهرجان ثـــــقافي، هناك من يحارب في الجبهة ونحن هنا نحارب بأدواتنا، الثقافة والقوة الناعمة التي تصيغ وجدان المـــواطن، لذا كان لا بد أن يقام المهرجان لأن في خدمة الإنسان.

ويستمر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي حتى 30 الشهر الجاري.

وتحمل دورته الثامنة اســــــم الدكتورة الفنانة سميرة محسن، وتديره الدكتورة إنجي البستاوي، ويقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني، واللواء أركان حرب خـــــالد فودة محافظ جنوب سيــــناء.