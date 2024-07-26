سميرة سعيد تروج لفيديو أغنيتها الجديدة «زن»

القاهرة – «القدس العربي»: تروج النجمة المغربية سميرة سعيد لأحداث أعمالها الغنائية «زن»، والتي تتعاون فيها مع الملحن عمرو مصطفى والشاعر مصطفى ناصر، ومن المقرر طرحها فيديو كليب قريبا، وهي من إخراج نضال هاني.

وحرصت على ترويج الأغنية من خلال مواقع التواصل، حيث طرحت برومو تشويقي للأغنية، معلقة عليها: «زين قريبا».

وكانت الفنانة أحيت مؤخرا حفلا غنائيا في مهرجان موازين في المغرب، وعلى مدار 3 ساعات قدمت أجمل أغنياتها في الحفل، وبدلت ملابسها مرتين حيث حرصت على ارتداء ملابس مستواحاة من القفطان المغربي.

وطلب الجمهور إعادة غناء أغنيتها الشهيرة «قال جاني بعد يومين»، فيما تفاعل الجمهور معها في أغنيتها المختلفة، وسط حضور عدد من رجال الدولة والمسؤولين.