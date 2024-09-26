سميرة سعيد تنادي: لبنان بلد الفن والحضارة أصبح محاصرا بالخوف!

الرباط – «القدس العربي»: أعربت المطربة المغربية سميرة سعيد عن حزنها الشديد بسبب الهجمات البربرية التي تشنها إسرائيل على الأراضي اللبنانية، والتي أدت الى استشهاد أبرياء، ونزوح قسم كبير من اللبنانيين. ونشرت الفنانة علم لبنان، عبر حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «إكس».

وعلقت قائلة: «لبنان، أرض الجمال والحب، وطن الشعب الذي ينبض بالحياة رغم كل شيء، يعاني اليوم من جراح الحرب وآلام الفقد والدمار، بلد الفن والحضارة، الذي كان يومًا منارة الأمل، أصبح محاصرًا بالخوف والحزن وعدم الأمان». وتمنت الفنانة السلامة لأرض الصمود والبلد الجميل.