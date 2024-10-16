سمير بن عمر: المعارضة دفعت ثمن تشتتها… وحل أزمات تونس يبدأ بحوار وطني شامل

تونس – «القدس العربي»: قال سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس إن نتائج الانتخابات الرئاسية كانت متوقعة على اعتبار أن الرئيس قيس سعيد قام بالتضييق على منافسيه وحرمان عدد كبير منهم من الترشح، كما انتقد تشتت المعارضة وانقسامها، معتبرا أن حل الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في تونس يبدأ بحوار وطني يضم جميع الأطراف في البلاد، بمن فيهم السلطة والمعارضة.

وقال بن عمر، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “نتائج الانتخابات الرئاسية هي طبيعية جدا وتذكرنا بنتائج الانتخابات في مختلف الدول العربية، لأن نفس السياقات تؤدي إلى نفس النتائج”.

وأوضح بقوله: “هذه الانتخابات تمت في ظل احتكار المرشح قيس سعيد للفضاء العمومي وهيمنته على كل وسائل الإعلام، وسجنه للمعارضين، ورفض أغلب الترشحات (حتى التي اعتبرتها المحكمة الإدارية قانونية) وحصر الترشحات بشكل ضيق بما لا يسمح بتمثيل مختلف العائلات السياسية في تونس وممثلي المجتمع التونسي، وغياب رقابة فعلية على صناديق الاقتراع، حيث تم منع منظمات المجتمع المدني من مراقبة الانتخابات، فضلا عن حصر المراقبين الأجانب في الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي، وهم يمثلون النظام الرسمي العربي، فضلا عن غياب المناظرات والحملات الانتخابية الحقيقية، واستعمال أجهزة الدولة بشكل يومي لصالح الحملة الانتخابية للمرشح قيس سعيد، وهذا لا يمكن أن يؤدي إلا إلى نتائج على الطريقة السوفياتية”.

وكانت هيئة الانتخابات أعلنت في وقت سابق فوز سعيد في الانتخابات الرئاسية بأكثر من 90 في المئة، متفوقا على منافسيه زهير المغزاوي والعياشي زمال، فيما بلغت نسبة المشاركة 28.5 في المئة.

واعتبر بن عمر أن عزوف الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية “هو أمر مفهوم أيضا، لأن العرض الانتخابي لم يكن في مستوى تطلعات الشارع التونسي، فأغلب العائلات الفكرية تم إقصاؤها، وتم حصر الترشحات في مرشحين مساندين لانقلاب 25 تموز/ يوليو، ومرشح ثالث (العياشي زمال) كان يُعتقد أنه ليس لديه رصيد انتخابي وسيكون مجرد ديكور للترويج لتعددية الترشحات، ولكن فيما بعد لجأت السلطة القائمة إلى سجنه وحرمانه من القيام بحملته الانتخابية، وممارسة ضغوط كبيرة عليه لحمله على سحب ترشحه”.

وأضاف: “لم يشارك سوى ما يزيد قليلا على ربع الجسم الانتخابي، وهذا طبعا يشكل هزيمة مدوية للنظام القائم، باعتبار أن التونسيين يقاطعون مجددا هذه المهزلة التي يسميها النظام انتخابات رئاسية، بعد أن حرم الناس من رؤية ترشحات متنوعة تعكس تعددية الشارع التونسي وتمثل مختلف العائلات السياسية”.

وفيما يتعلق بخيارات المعارضة التونسية في ظل تواصل حكم سعيد، قال بن عمر: “المعارضة التونسية دفعت ثمن تشتتها وانقسامها وعدم وحدة صفوفها، رغم أن كل المعارضة موحدة اليوم حول اعتبار ما حدث انقلاب على إرادة الشعب التونسي. ورغم القناعة بأن الديموقراطية التونسية في خطر وأن كل المكاسب التي تحققت بعد الثورة مهددة، فإن الحسابات الضيقة والمصالح الشخصية والحزبية طغت على أغلب رموز المعارضة في تونس، ولذلك كان فشلهم ذريعا في هذه الانتخابات، ونأمل مستقبلا أن يتم تقييم هذه التجربة وأن يستخلصوا النتائج، وأن يتم توحيد صفوف المعارضة من أجل إيجاد قوة تعبر عن قوى المجتمع وتعمل على منع سعيد من التغول واحتكار كل السلطات في البلاد ومصادرة الديموقراطية التونسية”.

ومن جهة أخرى، اعتبر بن عمر أنه ليس هناك طرف في تونس يعرف التوجهات المستقبلية للرئيس قيس سعيد، وخاصة أنه “خلال الحملة الانتخابية لم يعد التونسيين بأي شيء، ولم يقدم برنامجا انتخابيا – مثل ما هو متعارف عليه – يركز على جملة من الإصلاحات والتعهدات، بل قدم مجرد خطابات جوفاء فقط”.

واستدرك بالقول: “لكن اليوم، أعتقد أن من مصلحة سعيد ومصلحة تونس أن يتم فتح حوار وطني شامل من أجل تجاوز المشكلات التي تعاني منها البلاد، خاصة أمام استفحال الأزمة على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وأمام حالة العزلة الداخلية والدولية التي تعانيها السلطة، ومصلحة تونس تقتضي أن يتم إشراك كل التونسيين في صناعة مستقبل البلاد، والمساهمة في حل الأزمات التي تمر بها”.