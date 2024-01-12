سمير بن عمر لـ”القدس العربي”: حرب غزة أطاحت باتفاقيات التطبيع وأكدت “النفاق الغربي” في حماية حقوق الإنسان

تونس – “القدس العربي”:

قال سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس، إن حرب غزة أطاحت باتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أكدت “النفاق الغربي” فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان.

كما انتقد الموقف التونسي الذي وصفه بـ”المتخاذل” مع القضية الفلسطينية، مشيرا إلى وجود تشابه بين مواقف الرئيس قيس سعيد و”الخطابات النارية” للزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر بشأن فلسطين، والتي قال إنها لم تترجم عمليا على أرض الواقع.

“حرب غزة أثبتت أن الشعب الفلسطيني قادر على تحرير أرضه بالاعتماد على قواه الذاتية ودون طلب المساعدة من دول الجوار أو المجتمع الدولي”

وقال بن عمر، في حوار خاص مع “القدس العربي”: “غزة تشهد عملية إبادة جماعية، وهي على أبواب كارثة إنسانية غير مسبوقة، فسكان غزة اليوم إما مهجرون أو شهداء، والكيان الصهيوني عمد إلى ضرب كل مقومات الحياة في القطاع، من أجل إجبار سكانه على الذهاب إلى دول الجوار، وهذه عملية تهجير قسري لشعب كامل للسطو على أرضه بقوة السلاح”.

وأضاف: “هذه الإبادة الجماعية يجب أن تواجَه بردة فعل غير مسبوقة من أجل إيقاف الهمجية الصهيونية، وإنقاذ الشعب الفلسطيني مما يتعرض له من إبادة وتهجير”.

لكنه، في المقابل، اعتبر أن “حرب غزة رغم ما تشهده من تقتيل وتجويع للشعب الفلسطيني”، فهي “مصدر فخر وعزة لكل العرب لأنها أثبتت أن الكيان الصهيوني هو مجرد أسطورة ونمر من ورق، كما برهن الشعب الفلسطيني قدرته على تحرير أرضه بالاعتماد على قواه الذاتية ودون طلب المساعدة من دول الجوار أو المجتمع الدولي”.

تحرير الإنسان العربي

وقال إن هذه الحرب “ستشكل رافعة لتحرر الإنسان العربي في فلسطين والدول العربية الأخرى، فنحن نشهد اليوم عودة الشباب العربي الذي أصبح تحرير فلسطين في مقدمة أولوياته، وهذا سيسمح بإعادة خلط الأوراق في المنطقة العربية، وسيساهم في تهاوي الأنظمة المطبعة والتي تقف في وجه شعوبها، وضد طموحات الشعب الفلسطيني في تحرر وبناء دولته”.

“مواقف قيس سعيد من فلسطين تشبه الخطابات النارية لعبد الناصر والتي لم تترجم على أرض الواقع”

وفيما يتعلق بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الصحافيين الفلسطينيين، قال بن عمر “استهداف الصهاينة للصحافيين هو أمر غير مستغرب، لأنهم (الصهاينة) ارتكبوا جميع أنواع الجرائم خلال هذه الحرب، من قتل وتشريد وتعذيب ومحاولة إذلال وضرب كل مقومات الحياة، وبما أن الصحافيين قاموا بكشف تلك الجرائم، فكان من الطبيعي أن تحاول إسرائيل إسكات صوتهم وإجبارهم على الخروج من قطاع غزة، حتى يتسنى لها ممارسة جرائمها في الخفاء”.

ومن جهة أخرى، اعتبر بن عمر أن الحرب الحالية في قطاع غزة أطاحت باتفاقيات التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، كما أن “حركة التطبيع التي شهدت تقدما في السنوات الأخيرة أصبحت الآن بلا مستقبل، لأن كل الشعوب العربية أدركت أنه لا سلام في فلسطين والشرق الأوسط إلا بتحرير الأرض وإقامة الدولة الفلسطينية، وأن كل الحلول السلمية التي كانوا (بعض الأنظمة العربية والغربية) يروجون لها تكرّس تواصل الاحتلال الصهيوني لأرض فلسطين، ولم يجنِ منها العرب شيئا”.

كما اعتبر أن الحرب “أسقطت أكاذيب الأنظمة الغربية التي تدّعي الدفاع عن حقوق الإنسان، ولكنها في الحقيقة تدافع عن مصالحها وعن الكيان الصهيوني (ظالما أو مظلوما)”.

“الموقف المتخاذل للجامعة العربية تسبب بضياع فلسطين، وهي اليوم فقدت دورها في الصراع العربي الصهيوني وأصبحت على هامش التاريخ”

واستدرك بالقول: “طبعا هذه الأنظمة هي في قطيعة مع شعوبها، فاليوم هناك حركة تضامن شعبية غير مسبوقة في الغرب مع الشعب الفلسطيني”.

الجامعة العربية أضاعت فلسطين

وحول موقف الجامعة العربية من العدوان على غزة، قال بن عمر “الجامعة تعبّر عن الموقف الرسمي العربي، وهو موقف متخاذل منذ عام 1948 إلى اليوم، وهو الذي تسبب في ضياع قضية فلسطين وخسارة الأراضي العربية وتأسيس الكيان الصهيوني، واليوم تواصل الجامعة العربية القطيعة مع الشعوب العربية التي تعبر عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني، وهي بموقفها المخزي فقدت أي دور في الصراع العربي الصهيوني، وأصبحت على هامش التاريخ”.

واعتبر، في السياق، أن الموقف الرسمي التونسي “يتراوح بين خطاب ذي سقف عال من جهة، ومواقف متخاذلة مع القضية الفلسطينية من جهة أخرى، وهو يذكرنا بمواقف عبد الناصر الحماسية والنارية ضد الكيان الصهيوني”، منتقدا معارضة تونس لجميع القرارات الأممية المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على غزة.

“عودة القضية الفلسطينية لقائمة أولويات الشباب العربي ستساهم في تهاوي الأنظمة المطبعة التي تقف في وجه شعوبها”

وأضاف “هناك غياب شبه كلي للدبلوماسية التونسية، فضلا عن تعطيل وتجميد قانون تجريم التطبيع (في البرلمان)، بالإضافة إلى عدم مساهمة تونس وأغلب الأنظمة العربية في رفع دعوى جزائية أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد الكيان الصهيوني لمحاسبته على جرائمه، فالموقف التونسي اليوم مثل موقف بقية الأنظمة العربية، وهو متخاذل مع القضية الفلسطينية، ولم يقدم الدعم الذي ينشده الشعب التونسي والشعوب العربية”.

فشل مشروع قيس سعيد

وعلى الصعيد المحلي، اعتبر بن عمر أن “تواضع نسبة المشاركة في الانتخابات المحلية الأخيرة جاء في سياق مقاطعة الشعب التونسي لكل العمليات الانتخابية التي ينظمها الرئيس قيس سعيد، وهذا يؤكد فشل مشروعه وأنه ليس لديه أي مستقبل وهو في قطيعة مع طموحات الشعب التونسي وإرادته”.

وأضاف “اليوم يريدون (السلطات التونسية) تسويق فكرة أن هذا العزوف هو نتيجة خيبة أمل في الطبقة السياسية ككل، وهذا غير صحيح، بدليل أن كل العمليات الانتخابية التي شهدتها تونس قبل عام 2021 (إعلان سعيد عن تدابيره الاستثنائية) كانت نسبة المشاركة فيها فوق 50 في المئة، ولذلك فانخفاض المشاركة في الانتخابات هو صفعة لمشروع سعيد وتأكيد على عدم انخراط الشعب التونسي بمختلف مكوناته في هذا المشروع الذي لا مستقبل له”.

واعتبر أن “فشل مشروع سعيد وتدني شعبيته يعطي أملا خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة بحدوث تغيير حقيقي في البلاد، ويسمح بإنهاء هذا المشروع الفاشل الذي يريد سعيد فرضه بالقوة، والرجوع إلى الديمقراطية في تونس”.