سمير بن عمر لـ«القدس العربي»: كلما عجزت السلطة عن حل مشاكل التونسيين اتسعت قائمة «المتآمرين» ضدها

تونس – «القدس العربي»: قال سمير بن عمر، رئيس الهيئة السياسية لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، إن تصاعد «قمع» السلطات التونسية للمعارضة يؤكد عجزها عن حل مشاكل التونسيين، كما اعتبر أن تصدر قضايا ثانوية المشهد الإعلامي على غرار التشيع والبوركيني وغيرها يدخل في هذا الإطار، مؤكداً أن نظامي بن علي وبورقيبة اتبعا سابقاً نفس الأسلوب للتغطية عن فشلهما في حل مشكلات البلاد.

وعتبر بن عمر أن اتحاد الشغل أصبح خارج اللعبة السياسية في البلاد، ملقياً اللوم على السلطة والقيادة الحالية للاتحاد، كما قلل من أهمية المبادرات الأخيرة الساعية لتوحيد المعارضة، مؤكداً أنها صادرة عن أطراف معروفة بخطها «الإقصائي» وبالتالي لن تنجح في تجميع أطياف المعارضة.

وقبل أيام، أصدر القضاء التونسي أحكاماً بالسجن ضد المتهمين فيما تعرف بالنسخة الثانية من قضية التآمر على أمن الدولة، تتراوح بين 12 و35 عاماً، وتتعلق بشخصيات سياسية معروفة على غرار رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان السابق راشد الغنوشي والرئيسة السابق للديوان الرئاسي، نادية عكاشة، فيما تم تأجيل الحكم في ذات القضية ضد رئيس الحكومة السابق، يوسف الشاهد، بعد تقدمه بطلب طعن لدى المحكمة.

وقال بن عمر، في حوار خاص مع «القدس العربي»: «أعتقد أن الأحكام الصادرة تندرج ضمن سياسة السلطة القائمة حالياً في قمع المعارضة السياسية وإحكام قبضتها الأمنية في البلاد، وذلك من خلال افتعال ملفات لا أساس لها ضد كل المعارضة السياسية ورموزها».

وأضاف: «تم حشر مجموعة من المعارضين مثل الشيخ راشد الغنوشي وبعض رموز حركة النهضة مثل الشيخ الحبيب اللوز وغيرهم، إضافة إلى بعض القيادات الأمنية وحتى بعض أركان نظام حكم قيس سعيد السابقين مثل نادية عكاشة ويوسف الشاهد رئيس الحكومة السابق. وهذا كله يدخل في إطار البحث عن شرعية ما من طرف هذه السلطة التي لم تحقق شيئاً سوى فتح السجون أمام كل معارضيها بمختلف انتماءاتهم السياسية، وذلك للتغطية على فشلها في توفير القوت اليوم للتونسيين وتخفيف معاناتهم».

وكانت عدة أطراف سياسية تقدمت خلال الأشهر الأخيرة بعدد من المبادرات التي قالت إنها تهدف لتوحيد المعارضة في تونس، وتم ترجمة بعضها عبر لقاءات عدة بين ائتلاف صمود وكل من حركة حق والحزب الدستوري الحر وغيرها.

«جميع الأنظمة تفتعل قضايا ثانوية للتغطية على فشلها… واتحاد الشغل خارج اللعبة السياسية»

وعلق بن عمر على ذلك بقوله: «هذه المبادرات السياسية التي وضعت عناوين توحيد المعارضة السياسية في تونس أغلبها مبادرات معزولة وغير جدية، باعتبارها صادرة عن أطراف معروفها بخطها الإقصائي وهي أطراف لا يمكنها أن تقوم بتجميع المعارضة، فيما عدا ذلك يعني المعارضة الأكثر تجذراً في الشارع حالياً ما زالت لم تقدم مبادرات جدية من شأنها أن تعزز موقعها كمعارضة سياسية، وهذا نتيجة غياب تصورات ونتيجة عدم استعدادها لإعادة قراءة المشهد والنقد الذاتي ولفرز قيادات جديدة قادرة على حمل المشعل وعلى مواصلة التصدي للانقلاب».

وأضاف: «اليوم الشارع التونسي في أحوج ما يكون لمعارضة تكون قوية حتى تشكل توازناً مع السلطة القائمة التي تتغول يوماً بعد يوم وتكتسح كل المساحات باستعمال القوى الصلبة للدولة. ولذلك اليوم هذه المعارضة لا يمكن أن تكون معارضة جدية وقوية إلا بتوحيد صفوفها والعمل على أرضية سياسية واضحة وبأهداف واضحة ومن بينها العمل على إعادة الديمقراطية في تونس».

وتصدرت أخيراً قضايا ثانوية مثيرة للجدل ذات طابع أخلاقي وديني على غرار «التشيع» والحجاب والبوركيني وغيرها المشهد في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق بن عمر على ذلك بقوله: «ما نلاحظه اليوم من عودة بعض القضايا الثانوية لتصدر المشهد الإعلامي وشبكات التواصل الاجتماعي يندرج في إطار خطة واضحة وممنهجة لإلهاء الرأي العام بقضايا ثانوية، حتى لا ينخرط الشارع التونسي في التساؤل عن واقع البلاد وعن تعثر الجاري على مختلف المستويات، وخاصة على انسداد الآفاق السياسية في تونس. وهذه طبعاً سياسة معروفة انتهجها سابقاً زين العابدين بن علي ومن قبله الحبيب بورقيبة، وتنتهجها كل الأنظمة الدكتاتورية للتغطية على فشلها في معالجة قضايا الناس».

وفيما يتعلق بتراجع دور اتحاد الشغل في المشهد السياسي التونسي، قال بن عمر: «بالنسبة لاتحاد الشغل، أعتقد أنه اليوم خارج اللعبة السياسية تماماً، وقع تحييده من طرف السلطة السياسية، ولا يمكن له أن يعود بنفس القوة قبل الانقلاب لأنه لا يملك مقومات المقاومة للانقلاب بعد أن قامت قيادته بالزج بالاتحاد في زمرة الطابور الخامس للانقلاب، واليوم الاتحاد فقد ماء الوجه ولم تعد له أي مصداقية في الشارع وأصبح ضعيفاً إلى درجة أنه يستجدي السلطة اليوم للمطالبة ببدء الحوار الاجتماعي، واليوم السلطة تقوم بسن تشريعات في المجال الاجتماعي دون حتى الالتفات إلى اتحاد الشغل، وتقوم بسن قوانين مالية دون استشارة اتحاد الشغل، وهذا يؤكد تراجع مكانة اتحاد الشغل في المشهد السياسي».

وأضاف: «أعتقد أنه لا بد للمعارضة التونسية أن تعول على قواها الذاتية ولا يجب أن تعول مطلقاً على اتحاد الشغل، كما أن اتحاد الشغل كان تاريخياً قوة قريبة من السلطة أو في تخومها، وحتى خلال الثورة التونسية كانت قيادة اتحاد الشغل مع بن علي ولم تنحز إلى الثورة إلا بعد تأكدها من سقوط نظام بن علي، وذلك في اليومين الأخيرين من الثورة، وهذا أمر مؤسف، فاتحاد الشغل منظمة عريقة في تونس ولها حضورها في الشارع التونسي، وعُرفت بقوتها ولكن هذه القوة وقع تحيدها من قِبل نظام الانقلاب وأيضاً من طرف القيادة الحالية للاتحاد التي رفضت لعب دور سلطة مضادة للسلطة الحالية، في ظل غياب أحزاب قوية قادرة على تمثيل الشارع التونسي».