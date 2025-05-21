سناتور: احتجاز ترامب لمهاجرين في غوانتانامو يكلّف 100 ألف دولار للفرد يومياً

واشنطن: قال السناتور الأمريكي جاري بيترز، في جلسة للجنة بالكونغرس، أمس الثلاثاء، إن استخدام الرئيس دونالد ترامب لقاعدة خليج غوانتانامو البحرية لإيواء مهاجرين يكلّف 100 ألف دولار يومياً للمحتجز الواحد.

واستجوب بيترز، وهو أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الأمن الداخلي والشؤون الحكومية في مجلس الشيوخ، وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم حول التكلفة المرتفعة، التي تزيد بكثير عن 165 دولاراً في اليوم الواحد في مراكز احتجاز المهاجرين داخل الولايات المتحدة.

كما تساءل بيترز عن سبب إرسال المحتجزين إلى القاعدة البحرية الأمريكية في كوبا، ثم إعادتهم إلى الولايات المتحدة على نفقة دافعي الضرائب.

وقال السناتور الديمقراطي: “نحن ننفق 100 ألف دولار يومياً لإبقاء شخص ما في غوانتانامو.. نبقيهم هناك لفترة، ثم نعيدهم جواً إلى الولايات المتحدة، أو يمكننا إبقاءهم هنا مقابل 165 دولاراً في اليوم. أعتقد أن هذا أمر شائن نوعاً ما”.

وقد طلب البيت الأبيض زيادة كبيرة في تمويل إنفاذ قوانين الهجرة، في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق هدف ترامب المتمثل في عمليات الترحيل الجماعي. وقد طلبت الإدارة من الكونغرس، هذا الشهر، مبلغ 44 مليار دولار إضافية لوزارة الأمن الداخلي في السنة المالية 2026، التي تبدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول.

وقالت نويم، التي مثلت أمام اللجنة للدفاع عن طلب الميزانية، إنها لا تعرف التكلفة اليومية لإيواء المهاجرين في معتقل غوانتانامو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، في بيان: “الرئيس ترامب ملتزم بالحفاظ على سلامة الأمريكيين”.

وقال مسؤول أمريكي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إن هناك ما يقرب من 70 مهاجراً محتجزون حالياً هناك.

ورفع الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية دعوى قضائية، في مارس/ آذار، لمنع نقل 10 مهاجرين إلى القاعدة.

وفي الدعوى، قال الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية إن المهاجرين في غوانتانامو احتُجزوا في غرف بلا نوافذ لمدة 23 ساعة على الأقل يومياً، وتعرضوا للتفتيش الجائر مع التعرية، ولم يتمكنوا من الاتصال بأفراد أسرهم.

