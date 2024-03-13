سنة سجنا وغرامة مالية في حق برلماني مغربي يرأس ناديا رياضيا- (تدوينة)

الرباط- “القدس العربي”: أدانت المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء، صباح الأربعاء، البرلماني محمد بودريقة بسنة سجنا مع وقف التنفيذ، مع غرامة مالية ثقيلة، وذلك في قضية شيكات بدون رصيد.

البرلماني المنتمي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، يشغل أيضا منصب رئيس فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، ورئيس مقاطعة الفداء مرس السلطان في العاصمة الاقتصادية، الدار البيضاء، وأدانته المحكمة على خلفية متابعته بإصدار شيكات بدون رصيد لفائدة شركة تختص بمجال العمران.

وإلى جانب السجن الموقوف التنفيذ والذي حددته المحكمة في سنة، فقد قضت غيابيا بغرامة مالية قدرها 232 ألف درهم (حوالي 23 ألف دولار أمريكي).

وكانت مصالح الأمن الوطني قد أصدر مذكرة بحث وطنية في حق محمد ودريقة، على خلفية إصداره شيكات بدون رصيد، وقد تمت إدانته من طرف المحكمة غيابيا، بحكم تواجده حاليا في بريطانيا في رحلة استشفاء.



وعلى الرغم من غيابه عن المغرب لأكثر من شهر ونصف بسبب خضوعه لعملية جراحية في القلب، فإن محمد بودريقة، الذي يقيم حاليا في بريطانيا، يظل متمسكا برئاسة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي.

وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن بودريقة يواجه ديونا كبيرة بسبب الشيكات بدون رصيد، وهو ما دفع عائلته إلى السعي للتوصل إلى تسوية وديّة مع الدائنين بعيدا عن المحاكم.