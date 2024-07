“سنتكوم”: تدمير صاروخين حوثيين على منصات إطلاق في اليمن- (تدوينة)

اليمن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس، تدمير صاروخين لجماعة الحوثي، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، كانا مثبتين على منصات إطلاق في مواقع سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس: “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين للحوثيين في مواقع سيطرتهم”، دون تحديد المكان.

وأضافت: “تقرر أن هذه الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة”.

واعتبرت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا”.

July 24 U.S. Central Command Update

In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi missiles on launchers in a Houthi-controlled area of Yemen.

