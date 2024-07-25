“سنتكوم”: تدمير صاروخين حوثيين على منصات إطلاق في اليمن- (تدوينة)

اليمن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس، تدمير صاروخين لجماعة الحوثي، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، كانا مثبتين على منصات إطلاق في مواقع سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس: “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين للحوثيين في مواقع سيطرتهم”، دون تحديد المكان.

وأضافت: “تقرر أن هذه الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة”.

واعتبرت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا”.

July 24 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed two Iranian-backed Houthi missiles on launchers in a Houthi-controlled area of Yemen. It was determined these weapons presented an imminent threat to U.S.,… pic.twitter.com/fUcNfdP8MM — U.S. Central Command (@CENTCOM) July 24, 2024

والأربعاء، أعلنت “سنتكوم” تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وحتى الساعة 8:20 (ت.غ) من صباح الخميس، لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي حول البيانين الأمريكيين.

و”تضامنا مع غزة”، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها الجماعة البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)