سياسة | عربي

“سنتكوم”: تدمير صاروخين حوثيين على منصات إطلاق في اليمن- (تدوينة)

25 - يوليو - 2024

أنصار الحوثي يتظاهرون في العاصمة صنعاء

حجم الخط
0

اليمن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الخميس، تدمير صاروخين لجماعة الحوثي، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية، كانا مثبتين على منصات إطلاق في مواقع سيطرة الجماعة في اليمن.

وقالت سنتكوم في منشور على منصة إكس: “خلال الساعات الـ24 الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير صاروخين للحوثيين في مواقع سيطرتهم”، دون تحديد المكان.

وأضافت: “تقرر أن هذه الأسلحة كانت تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف (حارس الازدهار) والسفن التجارية في المنطقة”.

واعتبرت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا”.

والأربعاء، أعلنت “سنتكوم” تدمير 3 منصات إطلاق صواريخ للحوثيين في اليمن خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة.

وحتى الساعة 8:20 (ت.غ) من صباح الخميس، لم يصدر تعليق من جماعة الحوثي حول البيانين الأمريكيين.

و”تضامنا مع غزة”، التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن تابعة لإسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ 12 يناير/ كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها الجماعة البحرية.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

رئيس ميناء إيلات الإسرائيلي: مضطرون لتسريح 50 بالمئة من العمال
21 - يوليو - 2024
ميرسك: اتساع نطاق اضطرابات الشحن عبر البحر الأحمر
17 - يوليو - 2024
سنتكوم: تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر ومناطق الحوثيين في اليمن- (تدوينة)
16 - يوليو - 2024
سفينة تبلغ بتعرضها لهجوم قبالة سواحل ميناء الحديدة اليمني
27 - يونيو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية