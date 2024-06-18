سنتكوم: تدمير 4 أنظمة رادار ومسيرة وقارب للحوثيين في 24 ساعة

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الثلاثاء، أن قواتها دمرت 4 أنظمة رادار للدفاع الجوي وطائرة بدون طيار وقارب مسير لجماعة الحوثي في اليمن خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت “سنتكوم” في بيان عبر منصة إكس: “خلال الــ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير أربعة أنظمة رادار للدفاع الجوي، كما تم تدمير قارب مسير في منطقة يسيطر عليها الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن”.

وأشارت إلى أن قواتها “تمكنت من تدمير طائرة بدون طيار أُطلقت باتجاه البحر الأحمر من منطقة يسيطر عليها الحوثيون”.

وأوضحت أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو أضرار لحقت بالقوات الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية”.

كما اعتبرت أن الطائرة بدون طيار وأنظمة الرادار والقارب المسير التي تم استهدافها، “تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وحتى الساعة 7:45 (ت.غ) لم تعلق جماعة الحوثي على بيان “سنتكوم”، لكنها سبق وأعلنت مساء الاثنين أن الولايات المتحدة وبريطانيا استهدفتا محافظة الحديدة غربي اليمن بـ 10 غارات خلال ساعات، بعد أن أعلنت استهداف مطار الحديدة بـ 5 غارات أمريكية بريطانية، و4 غارات أخرى على جزيرة كمران في المحافظة نفسها.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها البحرية ، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوتر منحى تصعيديا في يناير/ كانون الثاني، أعلنت جماعة الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)