سنتكوم: تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر ومناطق الحوثيين في اليمن- (تدوينة)

اليمن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، فجر الثلاثاء، تدمير 5 مسيرات فوق البحر الأحمر والمناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن.

وقالت في بيان عبر حسابها بمنصة “إكس”: “في الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير 5 طائرات مسيرة تابعة للحوثيين، 3 منها فوق البحر الأحمر و2 فوق المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأضافت سنتكوم: “تقرر أن هذه الطائرات المسيرة تمثل تهديدا وشيكا للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة، يتم اتخاذ هذه الإجراءات (تدمير مسيرات الحوثيين) لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا”.

وحتى الساعة 7:00 (ت.غ)، لم يصدر تعليق من الحوثيين على هذا البيان.

من جهة ثانية، وبحسب البيان ذاته، “شن الحوثيون هجمات متعددة على إم تي بنتلي 1، وهي سفينة ناقلة ترفع علم بنما وتملكها إسرائيل وتديرها موناكو في البحر الأحمر وتحمل شحنة من الزيت النباتي من روسيا إلى الصين”.

وأوضحت سنتكوم أن “الحوثيين استخدموا 3 قوارب في هذا الهجوم، زورق مسيّر واحد وقاربين صغيرين”، مشيرة إلى أنه “لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات” لحين نشر البيان.

وأردفت أنه “في وقت لاحق، أطلق الحوثيون صاروخًا باليستيًا مضادًا للسفن من منطقة يسيطرون عليها، باتجاه البحر الأحمر صوب السفينة إم تي بنتلي 1، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار أو إصابات في هذا الوقت”.

وجاء في البيان الأمريكي ذاته، أنه “بشكل منفصل، هاجم الحوثيون ناقلة النفط الخام إم تي كيوس لايون، وهي لجزر مارشال وترفع العلم الليبيري وتديرها اليونان، بواسطة زورق مسيّر في البحر الأحمر”.

ووفق المصدر ذاته، “تسبب الزورق المسيّر في حدوث أضرار، لكن لم تطلب السفينة المساعدة، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات في هذا الوقت”.

واتهمت القيادة المركزية الأمريكية “الحوثيين بادعاء أنهم يتصرفون نيابة عن الفلسطينيين في غزة، ومع ذلك فهم يستهدفون ويهددون حياة مواطني دول لا علاقة لهم بالنزاع الدائر في القطاع”.

وتوعدت بأنها “ستواصل العمل مع الشركاء لمحاسبة الحوثيين وتقويض قدراتهم العسكرية”.

July 15 U.S. Central Command Update



In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles (UAV), three over the Red Sea and two over Houthi-controlled areas of Yemen.



It was determined these… pic.twitter.com/74c1z68ScF

— U.S. Central Command (@CENTCOM) July 16, 2024