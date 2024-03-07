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“سنتكوم” تعلن ارتفاع عدد قتلى استهداف سفينة قبالة خليج عدن إلى 3- (تدوينات)

7 - مارس - 2024

صورة من "سنتكوم" للسفينة ترو كونفيدنس بعد إصابتها بصاروخ باليستي

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إسطنبول: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، ارتفاع عدد قتلى استهداف جماعة “الحوثي” اليمنية لسفينة قبالة خليج عدن إلى 3، وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت “سنتكوم” في بيان أنه في “6 مارس/ آذار (الأربعاء) تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تجاه السفينة ترو كونفيدنس أثناء عبورها خليج عدن”.

وأوضحت أن “الصاروخ أصاب السفينة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وأضافت أن “السفينة تعرضت لأضرار جسيمة فيما غادر طاقمها واستجابت سفن التحالف الحربية (للحادثة) وتقوم بتقييم الوضع”، دون مزيد من التفاصيل.

وفي بيان لاحق، قالت “سنتكوم” إن القيادة المركزية الأمريكية نفذت مساء الأربعاء “ضربات دفاعا عن النفس ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأوضحت أن تلك المسيرات كانت “تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

ومساء الأربعاء، أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن، مقتل ما لا يقل عن بحارين اثنين، بصواريخ للحوثيين “استهدفت الشحن الدولي”.

كما أعلنت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة الشحن “ترو كونفيدنس” قبالة خليج عدن، لهجوم صاروخي أدى لترك بعض أفراد طاقمها السفينة وفقدان آخرين.

وتبنت جماعة الحوثي الهجوم، وأوضحت أنها استهدفت سفينة “ترو كونفيدنس” الأمريكية بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

وعقب ذلك، نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن هجوما بصاروخ باليستي مضاد للسفن تسبب في مقتل شخصين من طاقم سفينة “ترو كونفيدنس” وإصابة 6 آخرين.

وتضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

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  1. يقول abuelabed:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:16 ص

    وعدد شهداء غزة أيها المنافق تجاوز الثلاثون الف مدنى.

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  2. يقول حاجي:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:37 ص

    بعض الاخبار تزيل عنك اليادأس و فقدان الامل،لا كاخبار بعض الاشخاض الذين يأخذون سيلفيهات التبرع برغيف لا يسمن و لا يغني من جوع ناهيك عن السماح بمرور قوافل الى بني صهيون و البعض الاخر يتبجح علينا بقانون حرية مرور التجارة الدولية و يغلق معابر على اهل غزة بدون ادنى مبرر.يا رب و نحن في العشر الاواخر من شعبان،تقبل دعاء المستضعفين و ارحنا كن بغض اشرار القوم العربي

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  3. يقول Abdallah Hadjali:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:37 ص

    بعد مقتل ثلاثة من طاقم هاته السفينة سيفكر الأمريكان و الإنجليز و بنو صهيون ألف مرة قبل إجتياز باب المندب.

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  4. يقول Anon:
    مارس 7, 2024 الساعة 8:44 ص

    على الإخوة اليمنيين السيطرة الكاملة على باب المندب و جعل كل السفن التي تمر من هناك تفتش و تدفع تعريفة المرور

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