“سنتكوم” تعلن ارتفاع عدد قتلى استهداف سفينة قبالة خليج عدن إلى 3- (تدوينات)

إسطنبول: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، ارتفاع عدد قتلى استهداف جماعة “الحوثي” اليمنية لسفينة قبالة خليج عدن إلى 3، وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت “سنتكوم” في بيان أنه في “6 مارس/ آذار (الأربعاء) تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تجاه السفينة ترو كونفيدنس أثناء عبورها خليج عدن”.

وأوضحت أن “الصاروخ أصاب السفينة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وأضافت أن “السفينة تعرضت لأضرار جسيمة فيما غادر طاقمها واستجابت سفن التحالف الحربية (للحادثة) وتقوم بتقييم الوضع”، دون مزيد من التفاصيل.

Houthis Kill Innocent Civilians with Missile Attack At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 6, 2024

وفي بيان لاحق، قالت “سنتكوم” إن القيادة المركزية الأمريكية نفذت مساء الأربعاء “ضربات دفاعا عن النفس ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأوضحت أن تلك المسيرات كانت “تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Mar. 6 Red Sea Update At approximately 7:14 p.m. (Sanaa Time), United States Central Command conducted self-defense strikes against two unmanned aerial vehicles in a Houthi controlled area of Yemen that presented an imminent threat to merchant vessels and U.S. Navy ships in the… pic.twitter.com/Wv6AXMYNll — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 7, 2024

ومساء الأربعاء، أعلنت السفارة البريطانية لدى اليمن، مقتل ما لا يقل عن بحارين اثنين، بصواريخ للحوثيين “استهدفت الشحن الدولي”.

كما أعلنت شركة “أمبري” البريطانية للأمن البحري، تعرض سفينة الشحن “ترو كونفيدنس” قبالة خليج عدن، لهجوم صاروخي أدى لترك بعض أفراد طاقمها السفينة وفقدان آخرين.

وتبنت جماعة الحوثي الهجوم، وأوضحت أنها استهدفت سفينة “ترو كونفيدنس” الأمريكية بعدد من الصواريخ، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها.

وعقب ذلك، نقلت وكالة أسوشييتد برس، عن مسؤولين أمريكيين اثنين، فضلا عدم الكشف عن هويتهما، أن هجوما بصاروخ باليستي مضاد للسفن تسبب في مقتل شخصين من طاقم سفينة “ترو كونفيدنس” وإصابة 6 آخرين.

وتضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري يشن تحالف “حارس الازدهار” الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)