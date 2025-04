“سنتكوم” تعلن ارتفاع عدد قتلى استهداف سفينة قبالة خليج عدن إلى 3- (تدوينات)

إسطنبول: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الخميس، ارتفاع عدد قتلى استهداف جماعة “الحوثي” اليمنية لسفينة قبالة خليج عدن إلى 3، وإصابة أربعة آخرين.

وذكرت “سنتكوم” في بيان أنه في “6 مارس/ آذار (الأربعاء) تم إطلاق صاروخ باليستي مضاد للسفن من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن تجاه السفينة ترو كونفيدنس أثناء عبورها خليج عدن”.

وأوضحت أن “الصاروخ أصاب السفينة ما أدى إلى مقتل 3 أشخاص وإصابة أربعة على الأقل، ثلاثة منهم في حالة حرجة”.

وأضافت أن “السفينة تعرضت لأضرار جسيمة فيما غادر طاقمها واستجابت سفن التحالف الحربية (للحادثة) وتقوم بتقييم الوضع”، دون مزيد من التفاصيل.

At approximately 11:30 a.m. (Sanaa time) Mar. 6, an anti-ship ballistic missile (ASBM) was launched from Iranian-backed Houthi terrorist-controlled areas of Yemen toward M/V True Confidence, a Barbados-flagged, Liberian-owned… pic.twitter.com/W1H0GP4Y6i

وفي بيان لاحق، قالت “سنتكوم” إن القيادة المركزية الأمريكية نفذت مساء الأربعاء “ضربات دفاعا عن النفس ضد طائرتين بدون طيار في منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.

وأوضحت أن تلك المسيرات كانت “تمثل تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة”.

Mar. 6 Red Sea Update

At approximately 7:14 p.m. (Sanaa Time), United States Central Command conducted self-defense strikes against two unmanned aerial vehicles in a Houthi controlled area of Yemen that presented an imminent threat to merchant vessels and U.S. Navy ships in the… pic.twitter.com/Wv6AXMYNll

