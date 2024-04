“سنتكوم” تعلن تدمير مسيرتين للحوثيين باليمن

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين باليمن، صباح السبت.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة “إكس”، “في تمام الساعة 08:30 صباح السبت بتوقيت صنعاء نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير طائرتين جويتين بدون طيار (UAS) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس”.

March 30 RED SEA UPDATE

Yesterday at 8:30 a.m. (Sanaa time) March 30, United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed two unmanned aerial systems (UAS) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense. One was engaged over the Red Sea and the… pic.twitter.com/HfXt8AcccW

— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 31, 2024