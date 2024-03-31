سياسة | دولي

“سنتكوم” تعلن تدمير مسيرتين للحوثيين باليمن

31 - مارس - 2024

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واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين باليمن، صباح السبت.
وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة “إكس”، “في تمام الساعة 08:30 صباح السبت بتوقيت صنعاء نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير طائرتين جويتين بدون طيار (UAS) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس”.

وأضافت أن “إحدى المسيرتين جرى تدميرها فوق البحر الأحمر والأخرى على الأرض بينما كانت تستعد للانطلاق”.
‏واعتبرت سنتكوم أن “هذه الأنظمة الجوية بدون طيار تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.
وشددت سنتكوم على أنها “تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.
ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن بيان سنتكوم.
و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.
ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.
ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 31, 2024 الساعة 10:56 م

    حيا الله أحرار اليمن الشجعان و أنصار الله والحوثيين الرجال الأسود الذين يتحدون عصابة البانتاغون الأمريكي العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لقتل أطفال ونساء غزة العزة هذي شهور وشهور ✌️🇵🇸💪😌

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  2. يقول علي صالح:
    أبريل 1, 2024 الساعة 12:02 ص

    الدفاع عن النفس !! هذا البحر الذي سميا بالبحر الأحمر اسمه الحقيقي بالبحر الاسلامي وجميع الدول المطلة عليه دول إسلامية .. اوجدا دولة الاحتلال الصهيوني ليكون لها منفذ عليه اضافة الى هذا المحافظة على اضعاف الصومال وتفتيته إلى دويلات كما نشاهد اليوم وإعطاء منفذ بحر لاثيويبا المسيحية عليه …. الشيطان الأكبر بريطانيا ومن خلفها امريكا .

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