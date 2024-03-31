“سنتكوم” تعلن تدمير مسيرتين للحوثيين باليمن

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مساء الأحد، تدمير طائرتين مسيرتين للحوثيين باليمن، صباح السبت.

وقالت سنتكوم في بيان عبر منصة “إكس”، “في تمام الساعة 08:30 صباح السبت بتوقيت صنعاء نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في الاشتباك وتدمير طائرتين جويتين بدون طيار (UAS) في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن دفاعا عن النفس”.

March 30 RED SEA UPDATE Yesterday at 8:30 a.m. (Sanaa time) March 30, United States Central Command (CENTCOM) forces successfully engaged and destroyed two unmanned aerial systems (UAS) in Houthi-controlled areas of Yemen in self-defense. One was engaged over the Red Sea and the… pic.twitter.com/HfXt8AcccW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 31, 2024

وأضافت أن “إحدى المسيرتين جرى تدميرها فوق البحر الأحمر والأخرى على الأرض بينما كانت تستعد للانطلاق”.

‏واعتبرت سنتكوم أن “هذه الأنظمة الجوية بدون طيار تمثل تهديدا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وشددت سنتكوم على أنها “تتخذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية”.

ولم يصدر تعليق فوري من قبل الحوثيين بشأن بيان سنتكوم.

و”تضامنا مع غزة” التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أمريكي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين العزم على مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن التحالف الذي تقوده واشنطن غارات يقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الجماعة من حين لآخر.

ومع تدخل واشنطن ولندن واتخاذ التوترات منحى تصعيديا لافتا في يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت الحوثي أنها باتت تعتبر كافة السفن الأمريكية والبريطانية ضمن أهدافها العسكرية.

(الأناضول)