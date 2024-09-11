“سنتكوم” تعلن تدمير 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين باليمن- (تغريدة)

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأربعاء، تدمير 5 طائرات مسيّرة ونظامين صاروخيين لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة في بيان على منصة إكس: “خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير 5 طائرات مسيّرة وعدد اثنين أنظمة صاروخية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن”.

وأضافت سنتكوم: “تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأشارت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

ولم تحدد المواقع التي جرى فيها استهداف والمسيرات وأنظمة الصواريخ الحوثية، كما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة اليمنية حول البيان الأمريكي.

Sept 10 U.S. Central Command Update In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed five Iranian-backed Houthi uncrewed aerial vehicles and two missile systems in Houthi-controlled areas of Yemen. It was determined these systems… pic.twitter.com/yS4H5gAvKS — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 11, 2024



وأمس الثلاثاء، أعلنت قناة “المسيرة” الفضائية التابعة للحوثيين، مقتل طالبتين وجرح 9 أخريات في قصف أمريكي بريطاني استهدف مدرسة الجند (تحمل اسم المنطقة الكائنة فيها) بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن.

وحتى الساعة 11:50 (ت.غ) من اليوم الأربعاء، لم تتوفر إفادة من الولايات المتحدة ولا بريطانيا حول اتهامهما باستهداف المدرسة.

ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف مواقع للحوثيين في مناطق مختلفة من اليمن؛ ردا على هجماتهم البحرية.

ويستهدف الحوثيون، منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بصواريخ وطائرات مسيّرة سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي والبحر المتوسط، كما يهاجمون أهدافا داخل إسرائيل.

وتطالب الجماعة بإنهاء حرب مدمرة تشنها إسرائيل بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023؛ ما أسفر عن نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود.

ومع تدخل واشنطن ولندن، أعلنت جماعة الحوثي في يناير/ كانون الثاني الماضي أنها باتت تعتبر السفن الأمريكية والبريطانية كافة ضمن أهدافها العسكرية.

(وكالات)