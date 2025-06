“سنتكوم” تعلن تدمير 5 مسيّرات ونظامين صاروخيين للحوثيين باليمن- (تغريدة)

واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم”، الأربعاء، تدمير 5 طائرات مسيّرة ونظامين صاروخيين لجماعة الحوثي في اليمن.

وقالت القيادة في بيان على منصة إكس: “خلال الـ24 ساعة الماضية، نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية بتدمير 5 طائرات مسيّرة وعدد اثنين أنظمة صاروخية في منطقة خاضعة لسيطرة الحوثيين في اليمن”.

وأضافت سنتكوم: “تبيّن أن هذه الأنظمة تشكل تهديدًا واضحًا ووشيكًا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة”.

وأشارت أنه “يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنًا للسفن الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية”.

ولم تحدد المواقع التي جرى فيها استهداف والمسيرات وأنظمة الصواريخ الحوثية، كما لم يصدر تعليق فوري من الجماعة اليمنية حول البيان الأمريكي.

