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سنتكوم: مدمرة أمريكية تُسقط طائرات مسيّرة عدة بعد هجمات استهدفت سفن شحن بالبحر الأحمر

3 - ديسمبر - 2023

المدمرة يو إس إس كارني

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واشنطن: أعلنت القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” أن مدمرة أمريكية أسقطت طائرات مسيّرة عدة الأحد خلال تقديمها الدعم لسفن تجارية في البحر الأحمر استهدفتها هجمات من اليمن.

وقالت “سنتكوم” في بيان “وقعت اليوم 4 هجمات على 3 سفن تجارية تبحر بشكل منفصل في المياه الدولية جنوب البحر الأحمر”. وأضاف البيان أن “المدمرة يو إس إس كارني من فئة آرلي بيرك استجابت لنداءات استغاثة من السفن وقدمت لها المساعدة” وأسقطت 3 طائرات مسيّرة كانت متجهة إلى المدمّرة خلال النهار.

 (أ ف ب)



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  1. يقول فصل الخطاب:
    ديسمبر 4, 2023 الساعة 1:55 ص

    دمر الله هذه المدمرة بعاصفة بحرية واغرقها كما أغرق فرعون وجنوده 🇵🇸🤕✌️🚀🐒

    رد

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