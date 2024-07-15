سنغافورة: أوامر تقييدية بحق مواطنين بتهمة اعتناقهما “فكرا متطرفا” جراء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

سنغافورة: أصدرت سنغافورة أوامر تقييد بموجب قانون الأمن الداخلي بحق مواطنين تقول إنهما اعتنقا “الفكر المتطرف” بأنفسهما جراء الصراع بين إسرائيل وحماس.

وقالت وزارة الشؤون الداخلية إن الأوامر صدرت بحق أناديا بنت النهاري البالغة من العمر 33 عاما، وهي موظفة حكومية سابقا، ومراهق يبلغ 14 عاما من العمر لم يتم تعريفه. يشار إلى أن المراهق هو أصغر شخص يصدر بحقه أمر تقييدي في البلاد.

ويجب على المواطنين الصادر بحقهم أوامر تقييدية اتباع العديد من الشروط بما في ذلك عدم تغيير وظيفتهم أو مقر سكنهم أو السفر إلى الخارج. كما لا يمكنهم الدخول على الانترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وجاء في بيان وزارة الداخلية أن النهاري دعمت محور المقاومة وهي شبكة إسلامية “متشددة” ومنظمات أخرى بما في ذلك حماس، وكان الطالب يهدف إلى القتال في صفوف جيش العلم الأسود، وكان مستعدا لتنفيذ هجمات إرهابية في سنغافورة، بحسب الوزارة.

(د ب أ)