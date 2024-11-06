اقتصاد | أسواق

سهم “ترامب ميديا” يقفز 50 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح 

6 - نوفمبر - 2024

حجم الخط
0

إسطنبول: ارتفعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي الناشئة “ترامب ميديا” التي يملكها دونالد ترامب، في وقت مبكر الأربعاء، بعد أن أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.
كما ارتفعت أسهم “ترامب ميديا آند تكنولوجي”، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال، بنحو 50 بالمئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.
ويمتد ارتفاع السهم لعدة أسابيع مضت من التداول، حيث يستخدم المستثمرون الأسهم للمراهنة على فوز ترامب، بدلاً من أعمال تروث سوشيال الناشئة.
في السياق، ارتفعت أسهم شركة تسلا التابعة للملياردير إيلون ماسك قبل فتح السوق، بنسبة بلغت 13 بالمئة، وهو الرجل الذي دعم ترامب بقوة في حملته الرئاسية.
وأبدى ماسك دعما ثابتا لترامب طوال الحملة الانتخابية، وقدّم عشرات ملايين الدولارات على شكل تبرعات عبر منظمته السياسية “America PAC” وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.

(الأناضول)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا شاملا لإصلاح الانتخابات الأمريكية يتضمن شرط الجنسية
25 - مارس - 2025
الحرب الثقافية مجدداً: هل كسب ترامب معركة «الحس السليم»؟
14 - نوفمبر - 2024
كاليفورنيا تتصدر مساعي “مقاومة” ترامب
9 - نوفمبر - 2024
وعينه إلى السعودية.. ترامب يسعى لـ”طاولة نظيفة”: وقف الحرب و”صيغة ما” ضد طهران
8 - نوفمبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية