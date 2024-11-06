سهم “ترامب ميديا” يقفز 50 بالمئة في تداولات ما قبل الافتتاح 

إسطنبول: ارتفعت أسهم شركة التواصل الاجتماعي الناشئة “ترامب ميديا” التي يملكها دونالد ترامب، في وقت مبكر الأربعاء، بعد أن أعلن فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

كما ارتفعت أسهم “ترامب ميديا آند تكنولوجي”، الشركة الأم لشركة تروث سوشيال، بنحو 50 بالمئة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق.

ويمتد ارتفاع السهم لعدة أسابيع مضت من التداول، حيث يستخدم المستثمرون الأسهم للمراهنة على فوز ترامب، بدلاً من أعمال تروث سوشيال الناشئة.

في السياق، ارتفعت أسهم شركة تسلا التابعة للملياردير إيلون ماسك قبل فتح السوق، بنسبة بلغت 13 بالمئة، وهو الرجل الذي دعم ترامب بقوة في حملته الرئاسية.

وأبدى ماسك دعما ثابتا لترامب طوال الحملة الانتخابية، وقدّم عشرات ملايين الدولارات على شكل تبرعات عبر منظمته السياسية “America PAC” وظهر مرات عدة خلال تجمعات المرشح الجمهوري.

(الأناضول)