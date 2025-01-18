إنفوغراف

سوء التغذية

18 - يناير - 2025

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 18, 2025 الساعة 4:15 م

    إبادة وتجويع أبشع سلاح استخدمته عصابة الشرذمة الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة المدعومة بالسلاح الأمريكي والأوروبي القذر الذي يعربد تقتيلا بالفلسطينيين منذ 1948 ومع ذلك قدر الله وما شاء فعل وانتصرت غزة ورب العزة على حثالة الحلف الصهيو صليبي يا حبيبي ✌️🇵🇸😎☝️🔥🐒🚀

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