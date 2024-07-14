 سواريز وركلات الترجيح يمنحان أوروغواي برونزية “كوبا أمريكا 2024” على حساب كندا

واشنطن: قادت ركلات الترجيح منتخب أوروغواي للحصول على المركز الثالث في بطولة كأس أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا 2024) على حساب منتخب كندا.

وفاز منتخب أوروغواي بالميدالية البرونزية في البطولة القارية، المقامة حاليا في الولايات المتحدة، عقب فوزه 4 / 3 بركلات الترجيح على نظيره الكندي مساء أمس السبت بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الأحد بتوقيت جرينتش) في مباراة تحديد صاحب الميدالية البرونزية.

وكان الوقت الأصلي للمباراة التي أقيمت بملعب (بنك أوف أمريكا) انتهى بالتعادل 2 / 2، ليحتكم المنتخبان لركلات الترجيح التي ابتسمت في النهاية لمنتخب أوروغواي.

وبادرت أوروغواي بالتسجيل مبكرا عن طريق رودريغو بيتانكور في الدقيقة الثامنة، لكن سرعان ما أدرك المنتخب الكندي التعادل من خلال إسماعيل كوني في الدقيقة 22.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أحرز (البديل) جوناثان ديفيد الهدف الثاني لكندا في الدقيقة 80، غير أن النجم المخضرم البديل أيضا لويس سواريز، منح التعادل لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبحت هذه هي المرة العاشرة التي يحصل خلالها منتخب أوروغواي على المركز الثالث في كوبا أمريكا والأولى منذ نسخة عام 2004، فيما عجز منتخب كندا عن حصد أي ميدالية في مشاركته الأولى بالمسابقة الأقدم والأعرق على مستوى المنتخبات في العالم.

بتلك النتيجة، واصل منتخب أوروغواي تفوقه على كندا، بعدما فاز عليه في المواجهة الثالثة التي تجرى بينهما، حيث سبق أن تغلب عليه وديا عامي 1986 و2022.

(د ب أ)