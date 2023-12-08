سواريز يتوج بجائزة مرموقة في الدوري البرازيلي

برازيليا: فاز المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز، أمس الخميس، بجائزة الكرة الذهبية كأفضل لاعب ببطولة الدوري البرازيلي، للموسم المنصرم.

وسجل سواريز 17 هدفا بالدوري البرازيلي مع فريق غريميو، الذي أنهى مشواره بالمسابقة في المركز الثاني، خلف بالميراس، الذي توج باللقب.

وأحرز سواريز هدفين في المباراة التي فاز بها غريميو 3 / 2 على فلومينينسي بملعب (ماراكانا) الشهير في مدينة ريو دي جانيرو، ضمن المرحلة الأخيرة للمسابقة.

وفاز باولينيو، مهاجم فريق أتلتيكو مينيرو، بجائزة هداف المسابقة، بعدما سجل 20 هدفا الموسم المنقضي.

ولطالما ردد سواريز أنه يخشى عدم تمكنه من إنهاء الموسم في البرازيل بسبب معاناته من آلام شديدة في الركبة، بالإضافة لمتاعب الرحلات الجوية الطويلة، لكن مجموعة مختارة من الصحافيين صوّتوا له للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وشارك سواريز في 53 مباراة مع غريميو بمختلف المسابقات وسجل خلالها 26 هدفا هذا الموسم.

وقال وقد قفزة الدموع إلى عينيه، بعد تسلمه الجائزة من دييغو لوغانو، زميله السابق في منتخب أوروغواي: “عمري 37 عاما تقريبا، وهذا هو العام الذي لعبت فيه أكبر عدد من المباريات في مسيرتي الرياضية. وكان أيضا العام الذي كنت فيه بعيدا عن عائلتي في أغلب الأحيان. هذه الجائزة ملك لكم”.

لكنه لم يرد عندما سئل عن مستقبله، لكنه قال إنه لن يتذكر مشجعي غريميو فحسب، بل سيتذكر أيضا جماهير الأندية الأخرى التي احترمته كمنافس.

وأشار سواريز: “من الصعب أن ترى جماهير المنافس هنا تصفق لك عندما تلعب… هذا ما حدث لي في بعض الملاعب. هذا هو كل ما يتعلق بعقل اللاعب، لا يهم كم عمره. يجب أن تكون لديك العقلية والالتزام لتتمكن من اللعب وأن تفعل ما تريد”.

(د ب أ)