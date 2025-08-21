سواريز يسجل هدفين ويقود إنتر ميامي للمربع الذهبي بكأس الدوريات

ميامي: سجل المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز هدفين من ضربتي جزاء، ليقود فريقه إنتر ميامي إلى الفوز على تيغريس أونال المكسيكي 2 1/ فجر اليوم الخميس في دور الثمانية في كأس الدوريات.

وحقق إنتر ميامي الفوز في ظل عدم وجود النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي غاب عن تدريبات الفريق بعد الفوز على لوس أنجلوس غالاكسي.

وقال خافيير موراليس، المدرب المساعد لإنتر ميامي، بعد المباراة: “جميعنا نتأثر بما يشعر به ميسي، اليوم تحدث خافيير ماسكيرانو معه، ولم يكن في أفضل حالاته، فضلنا عدم المخاطرة به والتراجع خطوة إلى الوراء”.

وسجل سواريز هدفا من ضربة جزاء بعد أن ارتطمت تمريرة خوردي ألبا بيد خافيير أكينو مدافع تيغريس بعد تعرضه للسقوط على الأرض.

وسجل أنخيل كوريا هدف التعادل لتيغريس، بعد أن توغل في دفاعات إنتر ميامي وسدد في الشباك.

وحصل إنتر ميامي على ضربة جزاء جديدة عندما لمست الكرة يد أكينو مرة أخرى داخل منطقة الجزاء، ليسجل منها سواريز الهدف الثاني له ولفريقه.

وتلقى خافيير ماسكيرانو، مدرب إنتر ميامي، البطاقة الحمراء قبل بداية الشوط الثاني، قبل مشاهدته وهو يتحدث عبر الهاتف ويعطي تعليمات لفريقه بعد طرده، وهو أمر محظور بموجب قواعد كأس الدوري.

وتعرض الإسباني خوردي ألبا مدافع إنتر ميامي لإصابة في ساقه وغادر الملعب في وقت مبكر من الشوط الثاني.

