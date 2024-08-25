سواريز يقود إنتر ميامي لتعزيز موقعه بصدارة الدوري الأمريكي في غياب ميسي

نيويورك: عزز إنتر ميامي موقعه في صدارة المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي للمحترفين بفوزه على ضيفه سينسيناتي 2 /صفر، فجر اليوم الأحد.

ويتصدر إنتر ميامي ترتيب المجموعة الشرقية برصيد 56 نقطة بفارق 8 نقاط عن أقرب ملاحقيه سينسيناتي.

وحسم إنتر الفوز بهدفي القناص الأوروغوياني لويس سواريز في الدقيقتين الأولى والسادسة، قبل أن يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 لطرد توماس أفيليس.

وخاض الفريق المباراة بدون نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي يعاني من إصابة في الكاحل تعرض لها في نهائي كوبا أمريكا في 14 تموز/ يوليو، حينما توج منتخب بلاده باللقب.

ولم يتحدد موعد عودة ميسي لمباريات فريقه إنتر ميامي، والذي يغيب عنه منذ مطلع حزيران/ يونيو الماضي.

وتأكد غياب ميسي عن المنتخب الأرجنتيني خلال المباريات التي سيخوضها الشهر المقبل في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

(د ب أ)