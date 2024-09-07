سواريز ينهي مسيرته الدولية في تعادل أوروغواي سلبيا مع باراغواي

مونتيفيديو: فرضت باراغواي التعادل بدون أهداف على مضيفتها أوروغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم الجمعة في نهاية مسيرة دولية طويلة للمهاجم لويس سواريز استمرت 17 عاما في ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو.

وشارك مهاجم برشلونة السابق (37 عاما) في 143 مباراة مع منتخب بلاده وبات هدافه التاريخي برصيد 69 هدفا.

وخاض فريق المدرب مارسيلو بيلسا، الذي احتل المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا الأخيرة، المباراة بدون خمسة لاعبين من تشكيلته الأساسية بما فيهم ذلك داروين نونيز الموقوف بسبب تورطه في اشتباكات مع الجماهير بعد الهزيمة أمام كولومبيا في البطولة القارية في يوليو/ تموز الماضي.

وأهدرت أوروغواي عدة فرص أبرزها في الشوط الأول من تسديدة قوية مباشرة لسواريز اصطدمت بالقائم بعد تمريرة عرضية من فاكوندو بليستري.

كما صنعت باراغواي فرصا خطيرة أقربها عبر ميغيل ألميرون لكن حارس المرمى سيرغيو روشيت تصدى لها، ولم ينجح أي من الفريقين في استغلال الفرص.

وظلت أوروغواي بالمركز الثاني في تصفيات كأس العالم برصيد 14 نقطة بفارق أربع نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة. وتواجه فنزويلا يوم الثلاثاء المقبل بينما تلعب باراغواي مع البرازيل.

(رويترز)